Суд обязал Дробыша сделать из Самбурской суперзвезду

К слову, недавно мы писали, как Настасья Самбурская показала, как выглядит дома без макияжа. Звезда, отвечая на вопросы своих подписчиков, опубликовала в сториз селфи, на котором показала, как выглядит дома и без макияжа. Впрочем, на честной фотографии актриса не особенно отличается от той, какую мы привыкли видеть в ее Instagram. Актриса предложила свои поклонникам самим выбрать, какие фотографии им показать. Подписчики проявили фантазию и заказали самые разные — в военной форме, в кимоно, без макияжа или с макияжем, и даже в костюме госпожи.

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