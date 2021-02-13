Суд обязал Дробыша сделать из Самбурской суперзвезду
Фото: @samburskaya / Instagram
Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. Виктор Дробыш сотрудничал с певицей с 2016 года, но дела не задались. Самбурская не выдержала, пошла в суд с требованием отдать ей доступ к официальному сайту и запретить лейблу использовать ее имя. Раскрутка была слабая, а репертуар не впечатлял. Но суд принял другое решение: обязать Дробыша раскручивать певицу так, чтобы вышла звезда. Именно это продюер обещал сделать в договоре, подписанном в 2016 году. О проделанной работе Виктору необходимо будет отчитаться и впредь не поступать так с подопечными.
Фото: @samburskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Настасья Самбурская показала, как выглядит дома без макияжа. Звезда, отвечая на вопросы своих подписчиков, опубликовала в сториз селфи, на котором показала, как выглядит дома и без макияжа. Впрочем, на честной фотографии актриса не особенно отличается от той, какую мы привыкли видеть в ее Instagram. Актриса предложила свои поклонникам самим выбрать, какие фотографии им показать. Подписчики проявили фантазию и заказали самые разные — в военной форме, в кимоно, без макияжа или с макияжем, и даже в костюме госпожи.
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_Фото: @samburskaya / Instagram
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