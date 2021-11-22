Стала известна истинная причина гибели актера сериала «Воронины» Михаила Зубова

Звезда сериалов «Воронины», «Лихач» и «Ищейка» скончался еще 11 ноября, об этом сообщила его близкая подруга и коллега — артистка Елена Володина, выложив пост в социальной сети. Новость о смерти мужчины стала большой неожиданностью для его коллег и поклонников. Володина отметила, что актер так и не дождался выхода кинокартины «Старшая сестра» с его участием. За всю свою актерскую карьеру Зубов снялся в шести сериалах: «Воронины», «Ищейка», «Лихач», «Спасская», «Капкан для монстра» и «Курорт цвета хаки», а также в фильме «Тренер». Наибольшую популярность актеру принесла роль Лехи в проекте «Воронины».

Свой комментарий о причине кончины Михаила Зубова дала его супруга Наталья Гердт. Женщина сообщила, что 42-летний актер до момента смерти, в течение 13 дней, находился в отделении реанимации, куда он попал по причине заболевания коронавирусной инфекцией и пневмонией. Именно данный недуг стал причиной гибели артиста.

Также недавно из-за заболевания ковидом скончались актриса Нина Русланова и актер Валерий Гаркалин.