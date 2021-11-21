Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет после долгой болезни
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Фото: Starface
21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет ушла из жизни известная актриса Нина Русланова. До дня рождения она не дожила несколько дней. Известие о ее смерти сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
Актер Станислав Садальский в своем блоге рассказал, что, несмотря на тяжелые недуги, Русланова продолжала бороться за жизнь.
«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему.
Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!". С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время.
Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше?.. Прощай, дорогая, прости», — оставил он сообщение.
Последние дни жизни актриса провела в реанимации. Подробности ее ухода из жизни станут известны позже.
Проблемы со здоровьем начались у Нины Руслановой в 209 году после первого инсульта. Долгое время ушло на восстановление и реабилитацию, но в 2014-м случился второй инсульт. Все это время об актрисе заботилась дочь Олеся.
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. Ее двухмесячную нашли на улице и передали в детский дом. Фамилию она выбрала себе сама в честь певицы Лидии Руслановой. В 1960 году она окончила строительное училище, затем работала штукатуром. А после поступила в Харьковский театральный институт, но там она проучилась всего два года. Русланова перебралась в Москву, где поступила в Щукинское училище. Она училась одном курсе с Александром Кайдановским, Борисом Галкиным, Леонидом Филатовым.
Нина Русланова снялась в 176 фильмах. Самые известные из них: «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Возвращение Будулая», «Участок», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня» и многие-многие другие.
У Нины Руслановой осталась 45-летняя дочь Олеся и 12-летний внук Константин.