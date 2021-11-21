Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет после долгой болезни

21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет ушла из жизни известная актриса Нина Русланова. До дня рождения она не дожила несколько дней. Известие о ее смерти сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Актер Станислав Садальский в своем блоге рассказал, что, несмотря на тяжелые недуги, Русланова продолжала бороться за жизнь.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему.

Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!". С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время.

Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше?.. Прощай, дорогая, прости», — оставил он сообщение.