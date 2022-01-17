Стабильно тяжелый: поражение легких Леонида Куравлева выросло в разы

Леонид Куравлев находится в реанимации, куда попал с подозрением на Covid-19. Кроме легких пострадал и мозг артиста. Но дышит он сам — без аппарата ИВЛ. Актеру провели повторное КТ, которое показало, что поражение легких у актера увеличилось в несколько раз.

«Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

Пока интенсивная терапия не дала заметных результатов: Куравлев по-прежнему в стабильно-тяжелом состоянии.

Несколько дней назад звезде советского экрана сделали срочную операцию: ему установили трубку, по которой еда попадает сразу в желудок. К экстренным мерам пришлось прибегнуть, потому что 85-летний актер не может самостоятельно глотать.

Напомним, последние годы Леонид Куравлев вел затворнический образ жизни, так как не смог смириться со смертью жены, с которой был знаком с детства. В последний год здоровье — физическое и ментальное — стало подводить народного любимца. СМИ сообщали, что в Коммунарку его забирали из дома престарелых.