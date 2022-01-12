Находящийся в реанимации Леонид Куравлев перенес срочную операцию

Народный артист РСФСР попал в больницу 5 января, но известно об этом стало чуть позже. У престарелого Куравлева диагностировали вирусную пневмонию, поражение легких достигло 10%. Однако наличие самого COVID-19 в организме не обнаружили.

Медики несколько дней обследовали актера, изучали его болезни. Выяснилось, что у Леонида Куравлева есть нарушение глотательного рефлекса, он не может есть сам. Медики приняли решение о проведении срочной операции.

«85-летнему Леониду Куравлеву сделали экстренную операцию на желудке. Артисту сделали наркоз, затем хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка. После актеру провели гастростомию: надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через нее пища напрямую будет поступать в желудок», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники.

Актер операцию перенес хорошо, но состояние его по-прежнему остается тяжелым, он в реанимации, но к ИВЛ его не подключали.

Днем ранее стало известно, что в Коммунарку звезду советского экрана забрали из пансионата, который его поклонники посчитали домом престарелых. Сообщалось, что за последний год Куравлев сильно сдал: подводит здоровье и мозговая деятельность. Семья актера комментариев не дает.