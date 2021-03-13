Ссора с Нателлой Крапивиной и эмиграция в Италию: интервью Жанны Бадоевой

В 2014 году звезда вышла замуж третий раз. Ее супрург бизнесмен Василия Мельничин живет в Италии, куда ради любви переехала и сама Жанна вместе с детьми. Бадоева рассказала, что нисколько не жалеет о переезде. «На родину меня не тянет вообще! Понимаете, если бы меня тянуло хоть чуть-чуть, я бы не жила в Италии», — поведала она.

Знаменитость также рассказала о, пожалуй, единственном скандале, связанным с ее именем. В 2019 году продюсер «Орла и Решки» Нателла Крапивина обвинила телеведущую во вранье. «Жанна не принимала участия в создании шоу и даже в идейной составляющей этого шоу. То есть Жанна не придумывала ничего, связанного с проектом "Орел и решка"», — рассказала продюсер трэвел-программы. Бадоева ответила, что зла на нее не держит, но общение двух влиятельных женщин прекратилось.

Напомним, что Жанна Бадоева — счастливая мама почти совсем взрослых детей: 15-летней дочери Лолиты и 22-летнего сына Бориса. С их отцом, известным клипмейкером Аланом Бадоевым, она прожила около 10 лет, но в 2012 году пара сообщила о разводе. До этого звезда уже успела выйти замуж и развестись. Сейчас знаменитость много времени уделяет работе. Она признается, что практически не общается с друзьями, и даже не летает в отпуск с семьей — на это у нее не хватает времени и сил.