«Девочка красавица, на папу очень похожа»: в Сети обсуждают новое фото подросшей дочери Жанны Бадоевой

«Даже если моих детей что-то расстраивает, они как-то быстро переключаются на что-то другое!! Это отличное умение не уходить в депрессию, быстро отпускать все гадости в жизни, идти дальше, уметь радоваться) Нужно беречь этот талант», — написала она.
«Очень красивая фотография», «Мамочка и доченька....❤️🌹🌹... очень мило», «Какие вы красивые», «У красивых людей красивые дети», «Красивые и похожи очень», «Милая девочка, красавица, на папу очень похожа», «Дочь очень похожа на отца, Алана», «Копия папы», «Две очень очень красивые девушки», «С такой МАМОЙ ничего не страшно💪 Красавицы», — обсуждают в комментариях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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