«Девочка красавица, на папу очень похожа»: в Сети обсуждают новое фото подросшей дочери Жанны Бадоевой

«Даже если моих детей что-то расстраивает, они как-то быстро переключаются на что-то другое!! Это отличное умение не уходить в депрессию, быстро отпускать все гадости в жизни, идти дальше, уметь радоваться) Нужно беречь этот талант», — написала она.