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Молодая мамочка Анастасия Костенко похвасталась шикарной фигурой

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Анастасия Костенко

Фото: @kostenko.94 / Instagram

Инстадива в компании семьи наслаждается отпуском на Мальдивских островах. Возлюбленные публикуют множество фотографий и видео на своих страницах в социальных сетях.

На новогодние каникулы модель Анастасия Костенко отправилась с дочками и мужем на Мальдивы. В своем аккаунте в Instagram звезда поделилась снимком, на котором попозировала на фоне острова. Инстадива предстала перед фолловерами в розовой футболке и коротеньких белых шортах, которые выигрышно подчеркнули ее загар и стройную фигуру. Необычной деталью аутфита стали зеркальные очки.

Поклонники были очарованы прекрасной формой Анастасии. «Потрясающая мама 2 детей. Очень красивая фигура и сама красивая!!!», «Очень красивая», «Отличная фигурка!!!», — комментируют восторженные фолловеры.

А вам понравилось фото Анастасии Костенко? Делитесь своими ответами в комментариях!

К слову, недавно мы писали, что телеведущая и модель показала натуральную красоту. На снимках инстадива запечатлена без наращенных ресниц, увеличенных губ и практически без косметики, что сейчас большая редкость, кстати!

Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram

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