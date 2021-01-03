Молодая мамочка Анастасия Костенко похвасталась шикарной фигурой

Поклонники были очарованы прекрасной формой Анастасии. «Потрясающая мама 2 детей. Очень красивая фигура и сама красивая!!!», «Очень красивая», «Отличная фигурка!!!», — комментируют восторженные фолловеры.

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К слову, недавно мы писали, что телеведущая и модель показала натуральную красоту. На снимках инстадива запечатлена без наращенных ресниц, увеличенных губ и практически без косметики, что сейчас большая редкость, кстати!