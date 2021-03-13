Солистка Little Big Софья Таюрская прокомментировала личную жизнь: «Все считают, что я разлучница»

Шум вокруг имени солистки популярной группы не утихает. Сначала девушке приписали свадьбу с одним из основателей Little Big — блогером-миллионником Эльдаром Джараховым, позднее в интервью с экс-супругой солиста группы Ириной Смелой, Ксения Собчак намекнула, что Илья Прусикин сейчас находится в отношениях с Софьей.

Знаменитой брюнетке надоело слышать сплетни в свой адрес. Девушка решила честно рассказать, что же сейчас происходит в ее жизни на самом деле. Так, про роман с Джараховым она сказала следующее: «Демонстрация нежных чувств была всего лишь игрой на камеру. Самое смешное, что мне в директ написал свадебный салон: «Здравствуйте, мы с удовольствием предоставим вам платье». Я не отреагировала, но дальше позвонили друзья из ивент-агентства: «Соня, мы тебе такую свадьбу сделаем! Ты же знаешь мы профессионалы». А я говорю: «Ребята, я не выхожу замуж!». Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять», — поведала артистка на YouTube-канале «Джарахов».

Не оставила без внимания звезда и недавнее интервью Ирины Смелой. «Не имею права лезть в чужую жизнь, как и никто другой. Ситуация с интервью Ксении Собчак касается Иры и Ильи — только их семьи. Я не имею никакого права лезть в чужую семью. Это их история, никак не связанная со мной. У них ребенок. И они до сих пор остаются семьей, общаются, строят дальнейшую жизнь, так как считают нужным. И какого хрена, почему я вообще имею право просто взять и прокомментировать их развод? Спросите о моей личной жизни, но спрашивать меня о чужой — крайне неправильно и вообще отвратительно. Если проанализировать интервью, то Ира не сказала ничего плохого ни про меня, ни про Илью. Но Ксюша, как журналист, которому нужно сделать интересный сюжет, конечно, старалась, какие-то интриги плести. Но все что мы сейчас имеем это додумывание. Никто не хочет знать правду», — сказала певица.