Солистка Little Big выходит замуж за одного из основателей группы?

Как сообщает PEOPLETALK, блогер сделал предложение вокалистке Little Big Софье Таюрской. Источники утверждают, что свадьба намечена на середину марта. На пальце Сони уже красуется кольцо с камнем внушительного размера. Сами герои — Эльдар и Соня — пока не подтвердили публично свои отношения. Пара отшучивалась о романе, но на видео издания было видно, как солистка Little Big целует блогера в одном из ресторанов Москвы.

Один из основателей группы Little Big, продюсер и видеоблогер Эльдар Джарахов в сторис Instagram отреагировали на слухи о своей возможной свадьбе. «Я не знаю, как жить в мире, где снимают каждое твое движение. Я не хочу это никак комментировать», — написал Джарахов в Stories, прикрепив ссылку на пост издания. Софья предпочла оставить фотографии с предполагаемым женихом без комментариев.