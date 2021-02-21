Солистка Little Big выходит замуж за одного из основателей группы?
Фото: @sonyatayurskaya / Instagram
Как сообщает PEOPLETALK, блогер сделал предложение вокалистке Little Big Софье Таюрской. Источники утверждают, что свадьба намечена на середину марта. На пальце Сони уже красуется кольцо с камнем внушительного размера. Сами герои — Эльдар и Соня — пока не подтвердили публично свои отношения. Пара отшучивалась о романе, но на видео издания было видно, как солистка Little Big целует блогера в одном из ресторанов Москвы.
Один из основателей группы Little Big, продюсер и видеоблогер Эльдар Джарахов в сторис Instagram отреагировали на слухи о своей возможной свадьбе. «Я не знаю, как жить в мире, где снимают каждое твое движение. Я не хочу это никак комментировать», — написал Джарахов в Stories, прикрепив ссылку на пост издания. Софья предпочла оставить фотографии с предполагаемым женихом без комментариев.
Напомним, в начале марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году.«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — заявил тогда фронтмен коллектива Илья Прусикин. Позднее группа Little Big представила песню и клип для «Евровидения». И менее чем за сутки она набрала 4,6 млн просмотров.
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Фото: @sonyatayurskaya / Instagram
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