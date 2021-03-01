Бывшая жена солиста Little Big раскрыла настоящие причины их разрыва

Ирина Смелая, бывшая жена лидера группы Little Big, раскрыла причины развала своего некогда крепкого брака — с Ильёй Прусикиным они прожили почти 5 лет, и в браке у них родился сын Добрыня.

В беседе с Ксенией Собчак Ирина, известная под псевдонимом Tatarka, рассказала, что пошло не так.

Причина, по словам Ирины, в неумении жить в отношениях на расстоянии.

«Допустим, он уехал в тур на два месяца, ты привыкаешь спать одна, у тебя уже свой уклад: все по-твоему лежит, стоит... Человек возвращается, но вместо того, чтобы радоваться, у нас начинались какие-то мелкие трения. То есть мы отвыкли жить вместе, со временем стали пропадать и общие интересы, пропасть между нами становилась все больше», — говорит Ирина.

Еще одна причина — в огромном стрессе после рождения сына. Хотя она очень хотела стать матерью, она была очень потрясена, когда узнала, что будет матерью.

«Я очень хотела этого ребенка, но на третьем месяце беременности поняла, что деваться некуда. Появились мысли: "Это ж надо рожать?". И у меня началась сильная депрессия. Как потом выяснилось после походов к терапевтам, у меня еще с юношества клиническая депрессия, которая уходила в ремиссию», — рассказывает она и признается, что была вынуждена несколько месяцев сидеть на антидепрессантах.

А вот слухи про его роман с Таюрской, другой участницей коллектива, она ставит под сомнение. Ирина признается, что раньше они даже дружили. Потом общаться они перестали, однако теперь личная жизнь мужа — его личное дело. «Ну, может быть… Мы же расстались, у каждого личная жизнь. Я не лезу. С Софьей сейчас не общаемся, но раньше хорошо дружили. Ее мама акушер-гинеколог и помогала мне рожать».