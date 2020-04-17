Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков с семьей порадовал поклонниц и их детей сказками

«Вы любите сказки? Мы — очень. В нашей семье есть традиция. Если папа вечером дома, а это не очень часто, но случается, мы садимся вместе перед сном в детской и рассказываем, как у кого день прошел, а потом читаем сказку на ночь. Сначала читали Нике, потом Энджелу, а теперь старшие дети помогают читать сказки Мироше. Сейчас мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами. В записи принимали участие папа Сережа, мама Регина, Ника, Энджел и даже маленький Мирон», — рассказал он о проекте.