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Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков с семьей порадовал поклонниц и их детей сказками

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Фото: Instagram Сергея Жукова

Сергей Жуков запустил проект «Сказки от Жуковых», в рамках которого он с женой и детьми рассказывает сказки детям, которые родились под его песни.

«Вы любите сказки? Мы — очень. В нашей семье есть традиция. Если папа вечером дома, а это не очень часто, но случается, мы садимся вместе перед сном в детской и рассказываем, как у кого день прошел, а потом читаем сказку на ночь. Сначала читали Нике, потом Энджелу, а теперь старшие дети помогают читать сказки Мироше. Сейчас мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами. В записи принимали участие папа Сережа, мама Регина, Ника, Энджел и даже маленький Мирон», — рассказал он о проекте.

Сказки семья записывает в домашней студии и размещает ВКонтакте, в сообществе «Сказки от Жуковых».

Сергей Жуков, его жена Регина Бурд и старшие дети — 11-летняя Ника и 9-летний Энджел — участвуют в проекте с самого начала. Дебют 5-летнего Мирона состоится в третьей сказке «Что бы ни случилось».

Фото и видео: Instagram

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