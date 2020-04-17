Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков с семьей порадовал поклонниц и их детей сказками
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Фото: Instagram Сергея Жукова
«Вы любите сказки? Мы — очень. В нашей семье есть традиция. Если папа вечером дома, а это не очень часто, но случается, мы садимся вместе перед сном в детской и рассказываем, как у кого день прошел, а потом читаем сказку на ночь. Сначала читали Нике, потом Энджелу, а теперь старшие дети помогают читать сказки Мироше. Сейчас мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами. В записи принимали участие папа Сережа, мама Регина, Ника, Энджел и даже маленький Мирон», — рассказал он о проекте.
Сказки семья записывает в домашней студии и размещает ВКонтакте, в сообществе «Сказки от Жуковых».
Сергей Жуков, его жена Регина Бурд и старшие дети — 11-летняя Ника и 9-летний Энджел — участвуют в проекте с самого начала. Дебют 5-летнего Мирона состоится в третьей сказке «Что бы ни случилось».
Фото и видео: Instagram
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