Регина Бурд — о буднях многодетной мамы, своем идеальном муже Сергее Жукове, секретах красоты и женственности

Passion.ru: Вы строгая мама или стараетесь быть детям прежде всего другом?

Регина Бурд: Вы знаете, быть мамой — это постоянный баланс. Баланс между строгостью и моментами, с которыми ты должна смириться и дать ребенку свободу выбора. В какой-то момент отойти в сторону и наблюдать за тем, как он растет, как познает мир. В какой-то момент очень хочется уберечь его от всего плохого, и тут начинаешь врываться в его личное пространство... Это такой вечный процесс познания себя через своих детей. Или преодоление своих страхов и слабостей. Наверное, я строгая, но в меру.

Passion.ru: За что можете наказать своих детей, что вы им запрещаете?

Регина Бурд: Мы можем ограничить доступ к соцсетям и запрещаем пользоваться бесконтрольно телефоном. Пусть лучше они проведут время за чтением книг или на тренировках. Или проведут это время с семьей, посещая новые места, гуляя, общаясь в реальном времени со своими друзьями.

Passion.ru: А какой папа Сергей?

Регина Бурд: Сережа очень хороший папа, самый лучший, которого я знаю, потому что в нем уникально совмещается много личностей, везде он старается успеть. Он заботливый муж, человек, который стремится сделать все возможное, чтобы у нас все было. Мы живем в теплом нежном вакууме, который создается благодаря Сереже. Он настоящий мужчина, который возложил на себя практически все. Он старается проводить с детьми большую часть своего времени, несмотря на его постоянные гастроли. Он ежедневно участвует в жизни детей — и это очень важно.

Passion.ru: Вы и Сергей являетесь одной из самых крепких и романтичных пар шоу-бизнеса. Как вам удается сохранять идеальный брак? Случаются ли кризисы в отношениях, как вы с ними справляетесь?

Регина Бурд: В наших отношениях есть чувства, мы любим друг друга. Любовь со временем только крепнет, становится более качественной и глубокой, параллельно происходит развитие нас, каждого по отдельности. Это как-то само у нас выходит, есть какие-то вещи сложные, периоды разные, но ради чувств мы готовы на многое. В отношениях важно не просто слушать, а слышать партнера, чувствовать его, быть рядом, в какие-то моменты свои внутренние переживания немного оставить на потом, поддержать человека. Вот это такой баланс — прислушиваться и слышать человека, которого ты любишь.