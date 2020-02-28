Регина Бурд — о буднях многодетной мамы, своем идеальном муже Сергее Жукове, секретах красоты и женственности
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Passion.ru: Регина, вы танцевали в клубах, были участницей популярной группы «Сливки», а теперь полностью посвящаете себя семье… Не скучаете по шоу-бизнесу? Не планируете вернуться на сцену с новым проектом? Или для вас эта глава жизни окончательно закрыта?
Регина Бурд: Я безумно счастлива и благодарна жизни за то, что у меня был такой интересный период, как работа на большой сцене в составе группы «Сливки». Но вся жизнь состоит из этих перемен, и сейчас я нахожусь в другом периоде, в познании себя. Не перестаю познавать себя как мама, как человек, который многому учится и в сфере бизнеса, и в сфере личностного роста. Поэтому я безумно счастлива и рада находиться в том состоянии, в котором я пребываю сейчас, и меня совершенно не тянет на большую сцену. Для меня это хороший благодатный период, но он был в прошлом, и я с радостью и спокойствием закрыла в него дверь и больше не хочу туда возвращаться.
Фото: Global Look Press / Alexander Keltik
Passion.ru: Сейчас вы многодетная мама. Расскажите, как изменилась ваша жизнь после появления детей?
Регина Бурд: Да, я сейчас мама троих детей. Жизнь после их появления меняется кардинально. Мне кажется, что человек в принципе познает себя и раскрывает себя, особенно женщина, именно после того, как она становится мамой. У меня жизнь поменялась кардинальным образом, потому что первая беременность и рождение первого ребенка — нашей Ники — совпало с большим изменением в моей жизни. Я ушла из группы, я ушла из творчества и полностью посвятила себя сначала Нике, затем Энджелу, потом Мироше — и была счастлива, что все эти изменения происходят со мной. Только с рождением детей я наконец-то начала познавать себя и раскрываться с новой стороны. Рождение ребенка — это ни с чем не сравнимое счастье.
Passion.ru: Как сегодня проходит ваш обычный день?
Регина Бурд: Мой день складывается из обязанностей мамы. Мы просыпаемся, завтракаем, я провожаю детей в школу. Потом я еду на работу и до 16:00 -17:00 стараюсь уладить все дела. После я возвращаюсь домой, встречаю детей из школы, помогаю им с уроками. Потом мы ужинаем, затем я укладываю детей спать, могу что-то обсудить с ними или почитать им. Из всего этого и складывается мой обычный день.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как поддерживаете себя в форме?
Регина Бурд: Я не могу похвастаться ежедневными занятиями спортом. Если у меня есть время на себя, то это не больше двух часов, и, честно говоря, я трачу это время на массаж. Именно это является для меня неотъемлемой частью моего ухода за собой. Спортзал я тоже посещаю, но не так часто.
Passion.ru: Вы переживаете, когда прибавляете в весе, или не стремитесь к модельным стандартам?
Регина Бурд:: Я не сильно переживаю, когда набираю вес по чуть-чуть, но я чувствую, когда это становится некомфортно для меня. Я стараюсь контролировать то, что ем. Мне важно питаться правильно, чтобы мне было комфортно и психологически, и физически.
Фото: Instagram
Passion.ru: Ваш бизнес — уникальные десерты на заказ. А вы сами любите сладкое или все же стараетесь ограничивать себя ради фигуры?
Регина Бурд: У меня выработался профессиональный иммунитет на сладкое и особый взгляд на него. Когда я вижу десерт, то стараюсь оценить его внешний вид, а если я и хочу его попробовать, то только для того, чтобы оценить его вкус и качество приготовления. Если я что-то пробую, то совсем немного. У меня нет зависимости от сладкого.
Passion.ru: Как возникла идея такого бизнеса? Кто им сейчас в основном занимается: вы, супруг, помощники? Готовите ли вы сами?
Регина Бурд: Идея бизнеса возникла спонтанно. Однажды, когда Ника была еще маленькой, мы заказали капкейки. На тот момент это был новый продукт на российском рынке, и когда мы их попробовали, поняли, что они не соответствовали нашим ожиданиям — продукт был новый в России. Честно говоря, по нашим идеальным меркам, его можно делать вкусно и красиво. Вместо того, чтобы просто думать об этом, мы решили попробовать сделать сами. Так и родилась наша идея создания «сладкого» бизнеса. Готовлю иногда дома с детками, больше для какой-то традиции. Но ежедневная готовка лежит на моей помощнице, конечно. В многодетной семье важно, чтобы был человек, который тебе помогает с приготовлением еды. В данный момент бизнесом занимаюсь я. Сережа (Сергей Жуков, супруг Регины — прим. ред.) физически не так часто присутствует, но психологически всегда со мной. Важные решения мы принимаем вместе. Конечно, есть помощники: на каждом подразделении есть свой человек, который отвечает за свой функционал, так как бизнес подрос и стало физически невозможно отвечать за все самой.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как разрабатывается концепция десертов? Кто является основным идейным вдохновителем?
Регина Бурд: Основным идейным вдохновителем являюсь я. Вектор развития компании — в том числе постановка задачи, разработка новых коллекций — лежит на мне, но, конечно, у нас есть команда, и всю разработку мы совершаем вместе, зачастую идеи и вдохновение я получаю от своих детей через их советы о том или ином вкусе, который они хотели бы попробовать, либо о том или ином торте, который бы они хотели видеть на своем столе на день рождения. Часто у нас бывают концептуальные коллекции, которые мы выпускаем вместе с артистами. Так, например, недавно у нас была коллекция вместе с Анной Хилькевич, а в марте прошлого года мы запускали коллекцию совместно с Анной Седоковой.
Passion.ru: Дети принимают участие? Пробуют десерты, дают свои оценки?
Регина Бурд: Да, конечно, дети пробуют все наши сладости, а мы всегда прислушиваемся к их мнению. Это касается как визуальной части десертов, так и вкусовых качеств.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Кстати, чем они увлекаются? Кем бы вы хотели, чтобы они стали в будущем?
Регина Бурд: У наших детей много разных увлечений, пока сложно понять, кем они будут. Мы очень хотим, чтобы они нашли такое дело, которое бы приносило им счастье. Мы пытаемся не давить на них, не грузить их своими амбициями, просто присматриваемся и стараемся почувствовать и предложить варианты. Дочь увлекается танцами, старший сын — актерским мастерством, вокалом. Младший сын занимается шахматами, гимнастикой. Занятий у них много, просто потому, что им все нравится.
Passion.ru: Ваша дочь очень здорово танцует, у нее уже есть свой Youtube-канал, вы ею, конечно, очень гордитесь… Но не боитесь, что обратная сторона популярности может быть не очень полезна для подростка? Не переживаете, что Ника может связать жизнь с шоу-бизнесом?
Регина Бурд: У Ники свой Youtube-канал, но она достаточно изолирована от соцсетей. Ее жизнь насыщена тренировками, занятиями. Она знает ту самую обратную сторону красивой жизни... Для нее папа является хорошим примером: она знает, что за медийной личностью стоит большой труд, который не видят люди. Если она решит связать свою жизнь с шоу-бизнесом, то мы будем только рады за нее, но это будет только ее решение. Мы примем любое, лишь бы она была счастлива.
Passion.ru: Вы строгая мама или стараетесь быть детям прежде всего другом?
Регина Бурд: Вы знаете, быть мамой — это постоянный баланс. Баланс между строгостью и моментами, с которыми ты должна смириться и дать ребенку свободу выбора. В какой-то момент отойти в сторону и наблюдать за тем, как он растет, как познает мир. В какой-то момент очень хочется уберечь его от всего плохого, и тут начинаешь врываться в его личное пространство... Это такой вечный процесс познания себя через своих детей. Или преодоление своих страхов и слабостей. Наверное, я строгая, но в меру.
Passion.ru: За что можете наказать своих детей, что вы им запрещаете?
Регина Бурд: Мы можем ограничить доступ к соцсетям и запрещаем пользоваться бесконтрольно телефоном. Пусть лучше они проведут время за чтением книг или на тренировках. Или проведут это время с семьей, посещая новые места, гуляя, общаясь в реальном времени со своими друзьями.
Passion.ru: А какой папа Сергей?
Регина Бурд: Сережа очень хороший папа, самый лучший, которого я знаю, потому что в нем уникально совмещается много личностей, везде он старается успеть. Он заботливый муж, человек, который стремится сделать все возможное, чтобы у нас все было. Мы живем в теплом нежном вакууме, который создается благодаря Сереже. Он настоящий мужчина, который возложил на себя практически все. Он старается проводить с детьми большую часть своего времени, несмотря на его постоянные гастроли. Он ежедневно участвует в жизни детей — и это очень важно.
Passion.ru: Вы и Сергей являетесь одной из самых крепких и романтичных пар шоу-бизнеса. Как вам удается сохранять идеальный брак? Случаются ли кризисы в отношениях, как вы с ними справляетесь?
Регина Бурд: В наших отношениях есть чувства, мы любим друг друга. Любовь со временем только крепнет, становится более качественной и глубокой, параллельно происходит развитие нас, каждого по отдельности. Это как-то само у нас выходит, есть какие-то вещи сложные, периоды разные, но ради чувств мы готовы на многое. В отношениях важно не просто слушать, а слышать партнера, чувствовать его, быть рядом, в какие-то моменты свои внутренние переживания немного оставить на потом, поддержать человека. Вот это такой баланс — прислушиваться и слышать человека, которого ты любишь.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Устраиваете ли вы романтические свидания друг другу, как это обычно происходит?
Регина Бурд: Да, мы устраиваем романтические свидания. К сожалению, в Москве это происходят не так часто, но всегда достаточно легко. Когда устраиваем какие-то сюрпризы, стараемся подготовиться заранее, а так просто каждый из нас чувствует, что хочется побыть вдвоем, поговорить, пообщаться. И мы ходим куда-нибудь поужинать, детям мы говорим, что мы на свидание, они уже знают, что это очень важный момент для мамы с папой и для семьи в целом.
Passion.ru: В октябре вам исполнится 35 лет. Вы переживаете из-за возраста или совершенно не волнуетесь из-за морщинок и возрастных изменений?
Регина Бурд: Как и любой женщине, мне важно выглядеть хорошо, я стараюсь вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за собой. Но, честно говоря, со временем и в моменте развития себя как личности начинаешь больше волноваться и познавать себя изнутри. Мне очень важно найти свой баланс, расти, развиваться как человек, поэтому мне важно следить за собой, за теми вещами, благодаря которым я раскрываю себя больше... Для меня взращивание себя изнутри гораздо важнее, чем внешняя красота. Я живу в Москве, так или иначе являюсь заложницей социума, каких-то критериев, которые сложились у нас в обществе. Тем не менее, я стараюсь не зависеть от этих стереотипов.
Фото: Instagram
Passion.ru: Какие бьюти-процедуры предпочитаете? Как ухаживаете за лицом и телом?
Регина Бурд: Я много лет уже хожу в один московский медцентр, где делаю любимую процедуру — ванну с гидромассажем. Причем, это не просто ванна с пузыриками, а такой интенсивный процесс, когда профессиональный массажист полностью массирует тело сильным напором воды. Несмотря на то, что я долгое время уже практикую это, всегда чувствую результат! Что касается лица, то еженедельно уделяю время специальному массажу, никаких бьюти-уколов, подтяжек я не делаю.
Passion.ru: А как относитесь к пластике, допускаете ли для себя в будущем?
Регина Бурд: Я никак не отношусь к пластике. Кто-то это делает, и это приносит ему счастье. Никогда в жизни не осуждала таких людей, просто пока чувствую, что мне это не нужно. Важно прислушиваться к себе и понимать.
Passion.ru: Для многих вы являетесь примером идеальной женщины. В чем, по-вашему, заключается женственность? И как оставаться мягкой при современном ритме жизни, когда представительницам прекрасного пола приходится очень многое успевать?
Регина Бурд: Мне сложно давать советы, как быть женственной, потому что у каждого из нас свой жизненный опыт, свое детство и факторы, которые повлияли на то, какими мы стали. Мне кажется, что просто нужно чаще оставаться с собой наедине, прислушиваться к себе, чувствовать, что ты являешься частью природы. Мне кажется, что жителю мегаполиса очень важно останавливаться, быть в тишине, находить свой источник счастья, умиротворения. Женщины больших городов являются заложниками определенных правил и стереотипов, которые навязывает общество. Они часто берут на себя ответственность за семью, за свои страхи перед детьми, перед близкими. Нужно позволять себе иногда быть слабой, находить время на себя, чувствовать себя. Но не забывать, что основной путь, по которому ты должен идти — это путь созидания, позитивного отношения к людям, к окружению, к природе, к себе. Следование по такому пути и может быть источником нежности.
Фото: instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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