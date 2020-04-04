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Сергей Жуков нежно поздравил старшую красавицу-дочь и показал ее редкое фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей и Саша Жуковы

Фото: Instagram Сергея Жукова

Александре Жуковой исполнилось 19 лет.

Солист группы «Руки вверх!!» Сергей Жуков — многодетный отец.

В эту субботу, 4 апреля, старшая дочь Сергея, Александра, отмечает свой день рождения. Певец поделился в блоге редким фото наследницы и оставил трогательное поздравление: «Доченька, Сашуленька @sasha.zhukova с днем рождения, мое солнышко! Даже несмотря на все катаклизмы мира, на расстояния, на все преграды, папина любовь всегда найдет к тебе свой путь! Я люблю тебя! Будь самой счастливой! ❤️ Вся наша семья целует тебя и поздравляет! С днем рождения, Сашенька!».

«Папина дочка», «Ты самый лучший папа на свете!!!», «Какая хорошенькая 👍 С Днём Рождения», «Такая красивая Саша!», «Симпатяга, в маму?)», «Ваша дочь такая красотка», «В каждой Вашей детке чувствуется Ваша «порода», «Красивая девочка!» — комментируют подписчики.

Напомним, Александра Жукова родилась в браке Сергея Жукова с Еленой Добындо. Вторая супруга певца, Регина Бурд, родила ему дочь Нику (в 2008 году), сыновей Энджела (в 2010 году) и Мирона (в 2014 году).

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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