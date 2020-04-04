Сергей Жуков нежно поздравил старшую красавицу-дочь и показал ее редкое фото

В эту субботу, 4 апреля, старшая дочь Сергея, Александра, отмечает свой день рождения. Певец поделился в блоге редким фото наследницы и оставил трогательное поздравление: «Доченька, Сашуленька @sasha.zhukova с днем рождения, мое солнышко! Даже несмотря на все катаклизмы мира, на расстояния, на все преграды, папина любовь всегда найдет к тебе свой путь! Я люблю тебя! Будь самой счастливой! ❤️ Вся наша семья целует тебя и поздравляет! С днем рождения, Сашенька!».