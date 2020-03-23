София Ротару трогательно поздравила старшего внука-красавца с 26-летием
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Фото: Instagram
София Ротару редко делает публикации в социальной сети — только по важным поводам. Одним из них стал день рождения ее единственного внука Анатолия.
Звезда эстрады трогательно поздравила его с 26-летием.
«С днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!», — написала София Михайловна и показала его красивое фото.
«С днем рождения, Толик», — написала комментарий Алла Пугачева. «Спасибо, дорогая», — ответила София Ротару.
«София Михайловна, с днем рождения Анатолия! Вы самая лучшая на земле», «С днем рождения вашего внука! Желаем Анатолию счастья, здоровья, благополучия, исполнения всех самых добрых и искренних пожеланий!», «Внук, достойный своих родителей, бабушек и дедушек! Очень красивый, славный парень. Желаю от всей души счастья и радости в жизни! Успехов в учебе и творчестве, взаимности в любви», — присоединились к поздравлениям подписчики Софии Михайловны.
Напомним, у Софии Ротару есть единственный сын Руслан, который подарил ей внучку Софию и внука Анатолия.
Фото и видео: Instagram
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