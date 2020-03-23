София Ротару трогательно поздравила старшего внука-красавца с 26-летием

София Ротару редко делает публикации в социальной сети — только по важным поводам. Одним из них стал день рождения ее единственного внука Анатолия.

Звезда эстрады трогательно поздравила его с 26-летием.

«С днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!», — написала София Михайловна и показала его красивое фото.