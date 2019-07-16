«Вечно молодая»: поклонники обсуждают новые фото 71-летней Софии Ротару

Напомним, некоторое время назад София Михайловна Ротару прекратила выступать на сцене. Этот перерыв в творческой деятельности был связан с проблемами со здоровьем артистки. Врачи ставили ей диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта — прим. ред.). По словам медиков, София Михайловна, вероятнее всего, перенесла на ногах множество сердечных приступов, поэтому ей понадобилось время, чтобы восстановить здоровье. В начале марта 2019 года любимица публики вернулась на сцену, чтобы принять участие в фестивале «Песня года». Об этом сообщал ее директор Сергей Лавров: «София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни «Песня года», который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали))».