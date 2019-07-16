«Вечно молодая»: поклонники обсуждают новые фото 71-летней Софии Ротару

В минувшие выходные в Киеве прошел музыкальный фестиваль Atlas Weekend, одним их хэдлайнеров которого стала 71-летняя София Ротару. В своем Instagram певица опубликовала несколько семейных фото, сделанных за кулисами фестиваля.
«София Михайловна, Вы несказанно прекрасны!», «София Михайловна, ну как Вам удаётся так выглядеть- вечно молодой?! Не перестаю Вами восхищаться! Оставайтесь такой же на долгие, долгие годы!», «Все такие молодые, красивые!», «А Вы всё та же роскошная София Ротару», «София Михайловна, Вы, наверное, ведьма) время над Вами не властно) Вы безумно красива», «Пусть даже и фотошоп, вы все равно прелестны», «Вы богиня и образ для подражания, певица номер один для моего супруга.. 35 лет вместе, и мы восторгаемся вами!!!! Здоровья вам и счастья!!!» — восхищаются фолловеры певицы.
Напомним, некоторое время назад София Михайловна Ротару прекратила выступать на сцене. Этот перерыв в творческой деятельности был связан с проблемами со здоровьем артистки. Врачи ставили ей диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта — прим. ред.). По словам медиков, София Михайловна, вероятнее всего, перенесла на ногах множество сердечных приступов, поэтому ей понадобилось время, чтобы восстановить здоровье. В начале марта 2019 года любимица публики вернулась на сцену, чтобы принять участие в фестивале «Песня года». Об этом сообщал ее директор Сергей Лавров: «София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни «Песня года», который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали))».
Больше о Софии Ротару вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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