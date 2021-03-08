Софья Эрнст рассказала о характере Ренаты Литвиновой и о новом сезоне «Содержанок»

Недавно актриса снялась в нашумевшем фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В честь этого журналисты поинтересовались у Софьи, какого же это — работать с самой эпатажной и стильной звездой современности, и тяжело ли общаться с ней вне съемок.

«Мы с Ренатой работаем вместе уже пять лет. Я участвовала и в съемках ее короткометражки, затем был спектакль "Северный ветер", потом одноименное кино. Сейчас мы выпустили еще одну постановку "Звезда вашего периода". Рената так плавно перетекает из себя настоящей в себя художественную, что даже человеку, который с ней близок, очень тяжело нащупать эту грань. Она то и дело переходит из одного состояния в другое. Она невероятно пластична. У гончара для воплощения его замысла в жизнь есть глина и собственная личность. В случае Ренаты она есть и сам материал, и в то же время и мастер. И я до сих пор не могу рассекретить эту грань», — рассказала Эрнст.