Софья Эрнст рассказала о характере Ренаты Литвиновой и о новом сезоне «Содержанок»
Фото: Instagram
Недавно актриса снялась в нашумевшем фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В честь этого журналисты поинтересовались у Софьи, какого же это — работать с самой эпатажной и стильной звездой современности, и тяжело ли общаться с ней вне съемок.
«Мы с Ренатой работаем вместе уже пять лет. Я участвовала и в съемках ее короткометражки, затем был спектакль "Северный ветер", потом одноименное кино. Сейчас мы выпустили еще одну постановку "Звезда вашего периода". Рената так плавно перетекает из себя настоящей в себя художественную, что даже человеку, который с ней близок, очень тяжело нащупать эту грань. Она то и дело переходит из одного состояния в другое. Она невероятно пластична. У гончара для воплощения его замысла в жизнь есть глина и собственная личность. В случае Ренаты она есть и сам материал, и в то же время и мастер. И я до сих пор не могу рассекретить эту грань», — рассказала Эрнст.
«Она везде одинаково прекрасна. Ренату вообще сложно мерить одним аршином. Она занимает собственную нишу в искусстве, работает в своем жанре и не стесняется оставаться неординарной и в обычной жизни. И то искусство, которое она производит, такое же неординарное. Поэтому и говорят, что дива у нас только одна. Она такая смелая и неуемная, может являть себя без стеснения во всей своей красе. Мне кажется, это круто, и это искусство, подвластное только ей. По крайней мере, больше таких людей в своей жизни я не встречала», — добавила актриса.
Журналисты также решили уточнить у знаменитости, когда же наконец мы увидим новый сезон полюбившегося многим сериала о светской Москве «Содержанки».
«Съемки уже закончились. И сейчас началось производство. А дальнейшая судьба фильма — в руках продюсера», — ответила знаменитость на вопрос.
Фото и видео: Instagram
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