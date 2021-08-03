Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении — 2021»
Фото: Instagram
8 марта На «Первом канале» состоялось специальное праздничное шоу, в рамках которого зрители решили, кто будет представлять Россию на «Евровидении — 2021». Конкурс пройдет в с 18 по 21 мая в Роттердаме. Особыми гостями шоу стала группа Little Big. В прошлом году они должны были поехать на Евровидение с песней UNO. Эта композиция стала тогда европейской сенсацией. Однако в 2021 году группа приняла решение отказаться от участия. Ранее в СМИ просочилась информация, что уже сформирован шорт-лист Евровидения. В него вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Manizha, Егор Крид и Niletto, однако пресс-служба «Первого канала» оставила этот вопрос без комментариев.
По результатам зрительского голосования победила Manizha. Участница отправится в Голландию уже через полтора месяца, где будет представлять Россию на международном конкурсе. Вместе с ней на сцене для выбора победителя выступил Антон Беляев (Therr Maitz) и группа #2маши.
Напомним, что главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта уточнил, что существует два способа выбора участника международного конкурса. Во-первых, телеканал может найти исполнителя самостоятельно. К примеру, в 2019 году так поступил голландский телеканал, выбрав Дункана Лоуренса, который и победил в конкурсе. Второй способ — можно организовать национальный отбор. Яркий пример тому шведский «Мелодифестивален». В этом году канал захотел, чтобы последнее слово осталось за зрителями.
Конкурс в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году он пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участники из 41 страны будут выступать на арене Ahoy. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на эту композицию стал самым популярным видео на канале песенного конкурса в YouTube за всю историю.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press / Keystone Press Agency
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!