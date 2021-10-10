Собчак нарушила молчание после аварии с погибшими: «Я в ужасе, будем связываться с родными»

Телеведущая Ксения Собчак вступила с публичным заявлением по поводу аварии в Краснодарском крае, участницей которой она стала. После столкновения автомобиля, в котором ехала 39-летняя журналистка, с машиной, двигавшейся во встречном направлении, погибли две женщины и еще один человек попал в больницу с травмами.

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», — написала Ксения Собчак.