Собчак нарушила молчание после аварии с погибшими: «Я в ужасе, будем связываться с родными»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Телеведущая Ксения Собчак вступила с публичным заявлением по поводу аварии в Краснодарском крае, участницей которой она стала. После столкновения автомобиля, в котором ехала 39-летняя журналистка, с машиной, двигавшейся во встречном направлении, погибли две женщины и еще один человек попал в больницу с травмами.
«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», — написала Ксения Собчак.
Авария произошла на участке трассы между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes S 500 вез Ксению Собчак, ее ассистентку и ее директора в аэропорт. В какой-то момент водитель, обгоняя другую машину, вывел их «Майбах» на встречную полосу. И там произошло столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen. Одна из пассажирок второй иномарки скончалась на месте, вторая умерла от травм в больнице. Водитель остается в медучреждении.
Ксения Собчак высказалась о причинах аварии, уточнив, что и автомобиль, и водитель были предоставлены организаторами мероприятия, которое она до этого вела в Сочи. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — заявила Ксения Собчак.
Телеведущая отметила, что из-за травмы, полученной во время столкновения, лишилась чувств. Позже выяснилось, что Собчак получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов, сегодня ей предстоит обследование. От того, чтобы остаться в одной из Сочинских больниц, она отказалась.
«Я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела... Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — добавила Ксения. Собчак также уточнила, что сегодняшний рекламный пост вышел по расписанию, о том, чтобы снять его по этическим причинам, просто никто не вспомнил.
Как сообщает телеграм-канал Mash, водитель машины, в которой ехала Ксения Собчак, признал свою вину. Машина взята в аренду, а сам мужчина является сотрудником элитной службы такси. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
Фото и видео: @xenia_sobchak/Instagram; East News