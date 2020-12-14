passion.ru

«Снегурочка на отдыхе»: Лиза Арзамасова поделилась фото в красном платье и туфлях

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Лиза Арзамасова в красном платье

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/?hl=ru

После образов Снегурочки Лиза поделилась летней фото в красном платье.

Лиза Арзамасова решила сыграть на контрасте и опубликовала очень летнее и яркое фото в красном платье и ярких туфлях. Совсем недавно Лиза появилась, закутанная в теплый платочек, а потом открывала новогоднюю елку в Южно-Сахалинске, поэтому для своих поклонников она неизменно Снегурочка. Однако в таком платье — Снегурочка в отпуске.

Поклонники не устают восхищаться молодой и талантливой актрисой и ее постоянными перевоплощениями:

«Снегурочка Снежа летом на отдыхе!», «Очень летнее фото, хочу посидеть рядом на соседнем кресле», «Как же вы поднимаете настроение человека», «Какое чудесное, летне-клубничное фото», «Лиза, умеете Вы поднять настроение! Фото яркое, тёплое, летнее. Смотришь и становится хорошо», «Ух какая Вы здесь!!! Вам очень идёт красный!))», «Ух какая секси-секси! Лизонька, красный цвет к лицу. Огонь!».

Подписчики внимательно следят не только за перевоплощениями Лизы, но и за ее личной жизнью. Совсем недавно молодую звезду заподозрили в том, что она успела тайно выйти замуж, заметив колечко на ее безымянном пальце.

Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!