«Снегурочка на отдыхе»: Лиза Арзамасова поделилась фото в красном платье и туфлях

Лиза Арзамасова решила сыграть на контрасте и опубликовала очень летнее и яркое фото в красном платье и ярких туфлях. Совсем недавно Лиза появилась, закутанная в теплый платочек, а потом открывала новогоднюю елку в Южно-Сахалинске, поэтому для своих поклонников она неизменно Снегурочка. Однако в таком платье — Снегурочка в отпуске.

Поклонники не устают восхищаться молодой и талантливой актрисой и ее постоянными перевоплощениями:

«Снегурочка Снежа летом на отдыхе!», «Очень летнее фото, хочу посидеть рядом на соседнем кресле», «Как же вы поднимаете настроение человека», «Какое чудесное, летне-клубничное фото», «Лиза, умеете Вы поднять настроение! Фото яркое, тёплое, летнее. Смотришь и становится хорошо», «Ух какая Вы здесь!!! Вам очень идёт красный!))», «Ух какая секси-секси! Лизонька, красный цвет к лицу. Огонь!».

Подписчики внимательно следят не только за перевоплощениями Лизы, но и за ее личной жизнью. Совсем недавно молодую звезду заподозрили в том, что она успела тайно выйти замуж, заметив колечко на ее безымянном пальце.