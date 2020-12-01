«Русская красавица»: Лизу Арзамасову в платочке сравнили с Настенькой из «Морозко»

Последовав примеру многих своих коллег, Лиза Арзамасова поделилась очень уютным зимним образом настоящей барышня-крестьянки и покорила своих поклонников.

«Что? Опять? С первым днём зимы вас! Надеюсь, что она будет тёплой, снежной и благополучной! А не «тепло ли тебе, девица?» », – пишет Лиза.

Поклонники сочли свою любимицу настоящей русской красавицей и буквально засыпали ее комплиментами:

«Тепло ли тебе, красавица? Лиз, платочек, конечно, просто супер и вообще фото просто класс! Все идеально и очарование модели и талант фотографа. Я тоже на все это надеюсь, Лизонька. Дай Бог все будет так как Вы сказали. С первым днём зимы!», «Вас тоже с первым днем зимы!!! Я тоже надеюсь, что зима будет теплой», «Вы прям на этом фото как из какой то сказки или волшебного мира. Вас тоже с началом зимы, лично для меня это настоящий праздник», «О, зима пришла, как быстро время летит! И вас с первым С Днём зимы!», «Шикарное фото. Платок великолепный!», «И вас с 1 днём! Да, надеемся, что будет тёплая)))», «Надеюсь, что тебе тепло, Лизонька, милая--русская красавица!».