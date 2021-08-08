СМИ: Бородина и Омаров владели тремя квартирами и особняком за 46 млн рублей
Недавно телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров расторгли свой брак после 6 лет совместной жизни. Это событие ведущая реалити-шоу «Дом-2» отпраздновала вечеринкой с подругами. Телеграм-канал «Курятник» предположил, что поводом для веселья стал не только развод, но и отвоеванное имущество.
По сведениям источника, Омаров может отказаться от претензий на то, что было нажито в браке, так как это грозит ему испорченной репутацией — якобы у бывшей супруги есть возможность обнародовать нелицеприятные сведения о нем.
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Фото: Instagram
А делить действительно есть, что. Если верить «Курятнику», пара на двоих владела не только новым двухэтажным особняком, в котором и жила, но и тремя квартирами в столице. Дом вместе с наполнением оценивается в 46 млн рублей.
Кроме того супругам принадлежали два дороги авто: Mercedes G-класса за 15 млн рублей и BMW X5 за 13 млн рублей. Разделу будет подлежать то, что супруги приобрели за время брака.
Ранее появилась информация о том, что самый главный актив — особняк, площадью 216 квадратных метров — Ксения Бородина еще до подачи заявления о разводе оформила на свою маму. Будет ли оспаривать это действие и законность исключения дома из перечня имущества, подлежащего разделу, Курбан Омаров, пока неизвестно.
Ксения Бородина же заявляла, что подавать на алименты или раздел имущества она не собирается. В свою очередь Курбан Омаров через адвоката Сергея Жорина выступал в прессе с похожим посылом: имущество его не интересует, куда важнее урегулировать вопрос об опеке над их общей дочерью Теоной.
Фото и видео: Instagram
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