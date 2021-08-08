СМИ: Бородина и Омаров владели тремя квартирами и особняком за 46 млн рублей

Недавно телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров расторгли свой брак после 6 лет совместной жизни. Это событие ведущая реалити-шоу «Дом-2» отпраздновала вечеринкой с подругами. Телеграм-канал «Курятник» предположил, что поводом для веселья стал не только развод, но и отвоеванное имущество.

По сведениям источника, Омаров может отказаться от претензий на то, что было нажито в браке, так как это грозит ему испорченной репутацией — якобы у бывшей супруги есть возможность обнародовать нелицеприятные сведения о нем.