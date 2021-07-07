Детали развода: стало известно, потребует ли Ксения Бородина алименты с бывшего мужа
Ксения Бородина 25 июня подала заявление на развод со своим мужем Курбаном Омаровым. На 19 июля будет назначена встреча супругов.
«СтарХиту» удалось выяснить детали развода пары. Отмечается, что делить имущество и подавать на алименты Ксения пока не планирует, речь идет только о разводе.
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Фото: @borodylia
«Иск подан на мировой участок, речь в нем идет только о расторжении брака, — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе Кунцевского районного суда. — Вопросы, касающиеся раздела имущества и взыскания алиментов, решаются на судебных участках — в заявлении Омаровой К.К. об этом вопрос не стоит».
Отметим, что переживать по поводу развода пара пока не собирается — и Бородина, и Омаров постоянно выкладывают посты в Instagram, а Ксения даже отправилась на отдых и активно общается с подругами.
Пара состоит в браке с 2015 года и воспитывала троих детей — сына Курбана Омара от первого брака, дочь Ксении Марусю и их общую дочь Теону.
Что именно стало причиной развода, неизвестно — однако накануне Ксения заявила, что сделала все, чтобы сохранить свой брак.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
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