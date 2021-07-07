Детали развода: стало известно, потребует ли Ксения Бородина алименты с бывшего мужа

Отметим, что переживать по поводу развода пара пока не собирается — и Бородина, и Омаров постоянно выкладывают посты в Instagram, а Ксения даже отправилась на отдых и активно общается с подругами.

Пара состоит в браке с 2015 года и воспитывала троих детей — сына Курбана Омара от первого брака, дочь Ксении Марусю и их общую дочь Теону.

Что именно стало причиной развода, неизвестно — однако накануне Ксения заявила, что сделала все, чтобы сохранить свой брак.