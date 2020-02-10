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Смело: 61-летняя Шэрон Стоун появилась в прозрачном комбезе с глубоким декольте на вечеринке «Оскара»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Шэрон Стоун

Фото: Eastnews

Звезда «Основного инстинкта» в очередной раз продемонстрировала, что и на седьмом десятке может дерзко выходить в свет в провокационных нарядах.

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения главной кинопремии Голливуда — «Оскар». Прямую трансляцию церемонии вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта. Как только все награды нашли своих обладателей, знаменитости отправились на различные вечеринки. Так, многие звезды были замечены на благотворительном вечере в поддержку борьбы со СПИДом, организованном Элтоном Джоном.

Фото: Eastnews

Одной из самых ярких звезд мероприятия стала Шэрон Стоун, позировавшая фотографам в прозрачном кружевном комбинезоне с глубоким декольте.

Фото: Eastnews

Также в числе гостей вечеринки были Хайди Клум, Шэрон и Келли Осборн, Донателла Версаче, Дита фон Тиз, Кристина Риччи, Эшли Грин и многие другие.

Фото: Easy News

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