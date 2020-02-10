Смело: 61-летняя Шэрон Стоун появилась в прозрачном комбезе с глубоким декольте на вечеринке «Оскара»

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения главной кинопремии Голливуда — «Оскар». Прямую трансляцию церемонии вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта. Как только все награды нашли своих обладателей, знаменитости отправились на различные вечеринки. Так, многие звезды были замечены на благотворительном вечере в поддержку борьбы со СПИДом, организованном Элтоном Джоном.