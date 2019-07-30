Смех и слезы радости: Джейннифер Лопес показала эмоции от дорогого подарка на 50-летие

Дженнифер Лопес отметила 50-летний юбилей 24 июля. Однако новые видео с дня рождения появляются в аккаунтах певицы и ее любимого Алекса Родригеса до сих пор.

Так, спортсмен и комментатор показал, как готовился к дню рождения своей половинки, а Джей Ло поделилась с подписчиками эмоциями, которые испытала, когда увидела красный Porsche 911 GTS за 140 тысяч долларов. Дженнифер сразу села за руль автомобиля и прокатилась на нем.