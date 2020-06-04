«Кажется, у меня близняшки»: Ирина Слуцкая показала фото дочерей
Фото: Instagram Ирины Слуцкой
В ноябре 2019 года Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. У фигуристки родилась девочка, которую назвали Кирой. Рассматривая ее личико, мама явно видит ее сходство со старшей сестрой.
«Когда смотришь на фото моих девочек, кажется, что у меня близняшки. Угадаете, где Кирюша, а где Варя?», — написала она под фотографиями девочек.
«Лапулечки красотулечки», «Очаровательные пупсы», «1 Варя, 2 Кира», «Кирюша 1 Варя 2»,«Общее есть, но не похожи так, чтобы сильно», «Такие разные, и обе замечательные», «Немного похожи. Губки разные и ушки», «Совсем разные малышки! Обе похожи на отцов», «Кира на вашу маму похожа», «И дочки, и сынок на маму похожи, и между собой», — обсуждают подписчики.
Всего у Ирины трое детей — сын Артем и дочь Варя родились в первом браке с Сергеем Михеевым, а дочь Кира появилась на свет через полтора года после свадьбы фигуристки с Алексеем Говыриным, которая состоялась в июне 2018 года.
Фото и видео: Instagram
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