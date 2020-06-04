«Кажется, у меня близняшки»: Ирина Слуцкая показала фото дочерей

В ноябре 2019 года Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. У фигуристки родилась девочка, которую назвали Кирой. Рассматривая ее личико, мама явно видит ее сходство со старшей сестрой.

«Когда смотришь на фото моих девочек, кажется, что у меня близняшки. Угадаете, где Кирюша, а где Варя?», — написала она под фотографиями девочек.