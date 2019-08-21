«Слов на ветер не бросаю»: 40-летняя Альбина Джанабаева рассказала, как избавляется от лишнего веса

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева подробно рассказала фанатам, что делает для того, чтобы ее фигура после отпуска вновь стала идеальной.

«Слов на ветер не бросаю... Все задачи выполняю. Встала на путь «лишнее долой» за неделю! И, главное, осознанность во всем: правильный режим сна, приемы пищи не на бегу, -мне подходит интервальное питание, спорт, воздух и мысли позитивные)», - рассказала Альбина.