«Слов на ветер не бросаю»: 40-летняя Альбина Джанабаева рассказала, как избавляется от лишнего веса

Альбина Джанабаева рассказала подписчикам в Instagram, как она борется с лишними килограммами. Для себя она поставила цель – прийти в форму за неделю, сбросив три килограмма.
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева подробно рассказала фанатам, что делает для того, чтобы ее фигура после отпуска вновь стала идеальной.
«Слов на ветер не бросаю... Все задачи выполняю. Встала на путь «лишнее долой» за неделю! И, главное, осознанность во всем: правильный режим сна, приемы пищи не на бегу, -мне подходит интервальное питание, спорт, воздух и мысли позитивные)», - рассказала Альбина.
Она пояснила, что полностью отказалась от соли, сахара, хлеба и сырых овощей. Но усиленно налегает на белковую пищу, термически обработанные овощи, зелень, воду и травяные чаи. «И все это в комплексе с пробежками, быстрая ходьба на воздухе, бассейн, планирую и баньку... В общем, легкий шок, приятный стресс, немного ограничений для укрепления силы воли, - и вы прекрасны!», - завершила рассказ певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
«Вы в прекрасной форме!», «Вы классная и красивая», «Какая молоденькая свеженькая», «Умница!В здоровом теле - здоровый дух», - поддержали Альбину подписчицы.
Напомним, недавно на Альбину Джанабаеву напали хейтеры, которые под одной из ее фотографий писали, что она невзрачная и некрасивая. На что певица резко ответила: «Красивая-некрасивая. Какая есть – и точка!» и закрыла тему, посоветовав критикам держать свое мнение при себе.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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