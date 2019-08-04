«Можно быть не идеальной, но красивой»: в Сети обсуждают фото Альбины Джанабаевой без макияжа

40-летняя Альбина Джанабаева — одна из немногих отечественных звезд, кто не стесняется демонстрировать в блоге свою естественную красоту. Новая публикация в Instagram певицы не стала исключением — Альбина отдыхает на море и делится своими планами на день.
Многие подписчики восхитились красотой Джанабаевой: «Хоть один медийный человек, который любит себя такой, какая есть, и показывает всем, что можно быть и не идеальной, но красивой!», «Достойно похвалы, что не прячет лицо за тонной макияжа, даже на отдыхе 👍👏 естественность Вам к лицу», «Альбиночка, Вы без макияжа ещё моложе выглядите, и также красивы, как и с ним», «Альбина, вы молодец, что не боитесь выглядеть так, как хотите. Это лучше, чем миллион фильтров и фотошопа».
Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность певицы: «Очень даже страшненькая без макияжа», «Что с лицом? Заболела?», «Серенькая-серенькая», «Такая страшная, конечно, можно и не подкрашивать глазки».
А вам нравится, как выглядит Альбина Джанабаева?
Больше об Альбине Джанабаевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube, Instagram
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