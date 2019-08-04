«Можно быть не идеальной, но красивой»: в Сети обсуждают фото Альбины Джанабаевой без макияжа

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность певицы: «Очень даже страшненькая без макияжа», «Что с лицом? Заболела?», «Серенькая-серенькая», «Такая страшная, конечно, можно и не подкрашивать глазки».

А вам нравится, как выглядит Альбина Джанабаева?