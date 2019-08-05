«Какая есть и точка»: Альбина Джанабаева жестко ответила недоброжелателям, назвавшим ее страшной

В прошедшую субботу, 3 августа, певица, отдыхающая с семьей на отдыхе в Испании, в своем микроблоге в Instagram решила поделиться с подписчиками фотографиями, на которых изображена без макияжа и фильтров. Как правило, пользователи социальных сетей принимают такие фотографии с восторгом, осыпают своих кумиров комплиментами и хвалят за смелость и честность. Но в этот раз что-то пошло не так, и вполне себе симпатичное селфи подверглось волне критики.
Недоброжелатели, не стесняясь в выражениях, заявили, Джанабаевой, что она «не накрашенная страшная, серая моль» и что в ее возрасте грешно пренебрегать макияжем.
Экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» в течение двух суток терпела ожесточенные баталии в собственной ленте, но в итоге нарушила молчание и в отдельном посте вежливо, но безапелляционно заявила о том, что хватит уже обсуждать ее внешность.
«Друзья, ну хватит уже судачить, страшная, не страшная, какая есть и точка!» — ответила Джанабаева всем хейтерам.
Своим высказыванием она хотела поставить точку в дискуссии, но фолловеры вновь вернулись к облюбованной теме, правда на сей раз стали обсуждать внешность звезды уже в положительном ключе.
«Вы очень женственная и нежная», «Вы просто прекрасны, а люди просто завидуют», «Вы идеал женственности, нежная и естественная девушка», «Вы красотка, не слушайте, пожалуйста, никого», – написали поклонники Джанабаевой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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