«Какая есть и точка»: Альбина Джанабаева жестко ответила недоброжелателям, назвавшим ее страшной

Недоброжелатели, не стесняясь в выражениях, заявили, Джанабаевой, что она «не накрашенная страшная, серая моль» и что в ее возрасте грешно пренебрегать макияжем.

Экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» в течение двух суток терпела ожесточенные баталии в собственной ленте, но в итоге нарушила молчание и в отдельном посте вежливо, но безапелляционно заявила о том, что хватит уже обсуждать ее внешность.