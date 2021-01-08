Сломавшая шею дочь Валерия Меладзе рассказала о своем самочувствии
Фото: instagram.com/meladzearina
Накануне 18-летняя девушка удивила поклонников новостью о том, что повредила шею. О том, как получила травму, она уточнять не стала, однако выложила фотографии из клиники. В пятницу, 8 января, наследница знаменитого исполнителя смогла выйти на связь в социальных сетях и поведала о своем самочувствии.
«Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году! Будьте аккуратны», — написала она.
Фото: instagram.com/meladzearina
Напомним, от первого брака у Валерия Меладзе трое дочерей (Инга, Софья и Арина), от второго брака — двое сыновей — Константин и Лука. Летом средства массовой информации писали, что в 2020 году Арина окончила школу. Она собиралась поступать в медицинский университет. Валерий Меладзе поддержал выбор дочери. Арина Меладзе ведет непубличный образ жизни и редко рассказывает о себе.
Ранее мы писали, что старшая дочь популярного певца и многодетного отца Валерия Меладзе Инга, которая не так давно развелась с супругом, пережила очередное расставание с любимым мужчиной.
Бойфрендом Инги Меладзе был креативный директор студии дизайна Денис Давыдов. Молодые люди вместе путешествовали, появлялись на светских мероприятиях, публиковали совместные фотографии в соцсетях, выглядели очень счастливыми и влюбленными.
Фото: Instagram/@meladzearina
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