Сломавшая шею дочь Валерия Меладзе рассказала о своем самочувствии

Накануне 18-летняя девушка удивила поклонников новостью о том, что повредила шею. О том, как получила травму, она уточнять не стала, однако выложила фотографии из клиники. В пятницу, 8 января, наследница знаменитого исполнителя смогла выйти на связь в социальных сетях и поведала о своем самочувствии.

«Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году! Будьте аккуратны», — написала она.