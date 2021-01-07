18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею

«Сломать шею в Рождество», — написала она на прикрепленной фотографии. На снимке видно кушетку и ноги девушки. Других подробностей Меладзе сообщать не стала. «Отличное начало года», — добавила она.

Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина. В 2012 году стало известно, что артист около десяти лет жил на две семьи. Оказалось, что еще в начале нулевых Меладзе закрутил роман с певицей Альбиной Джанабаевой, на которой женился только в 2014-м. Она родила ему двух сыновей — Константина и Луку.