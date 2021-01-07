18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею
Фото: instagram.com/meladzearina
«Сломать шею в Рождество», — написала она на прикрепленной фотографии. На снимке видно кушетку и ноги девушки. Других подробностей Меладзе сообщать не стала. «Отличное начало года», — добавила она.
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина. В 2012 году стало известно, что артист около десяти лет жил на две семьи. Оказалось, что еще в начале нулевых Меладзе закрутил роман с певицей Альбиной Джанабаевой, на которой женился только в 2014-м. Она родила ему двух сыновей — Константина и Луку.
Фото: instagram.com/meladzearina
Младшая из наследниц артиста, Арина, в 2020 году окончила школу. Летом стало известно, что она не собирается идти по стопам своих родителей. Вместо того чтобы связать свою жизнь с творчеством, она решила выучиться на врача. Артист решил поддержать выбор своей дочери. Он рассказывал, что Арина подала документы в медицинский вуз.
Ранее экс-супруга артиста показала редкие семейные фотографии и призналась, что окончившееся детство ее девочек вызывает легкую грусть. Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась с подписчиками достижениями своих дочерей.
Фото: Instagram/@meladzearina
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