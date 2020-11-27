Инга Меладзе рассказала о тяжелом расставании с бойфрендом: «Очень больно, обидно и горько»

«Решила понемногу выходить из своего digital-затишья, в котором восстанавливалась последние недели. 2020, в общем, был не сахарный, но для меня ноябрь был самым сложным месяцем. Расставание — это всегда тяжело, и мне еще очень больно, обидно и горько, хотя я и благодарна за все многочисленные моменты абсолютного счастья, которые я ощущала, пока они не закончились. Наши отношения с Денисом были публичными, поэтому, наверное, было бы неестественно не отметить их конец. И еще я очень благодарна всем близким друзьям и семье, которые мне сильно помогают выкарабкаться со дна этой эмоциональной ямы. Вы все знаете, кто вы, я вас безгранично ценю и люблю», — честно написала Инга на своей странице в Instagram.

Отметим, что бойфрендом Инги Меладзе был креативный директор студии дизайна Денис Давыдов. Молодые люди вместе путешествовали, появлялись на светских мероприятиях, публиковали совместные фотографии в соцсетях, выглядели очень счастливыми и влюбленными. Что стало причиной их расставания, неизвестно.