Сегодня у поклонников Анны Седоковой целых два повода для радости. Во-первых, певица наконец выпустила первую серию своего видеоблога, о котором говорила еще во время беременности. Артистка не стесняется своих недостатков и запросто демонстрирует публике ненакрашенное лицо.

«Урааааа ПРЕМЬЕРА состоялась! Первая серия SedokovaBeauty уже у меня на канале youtube в сети! Вы увидите как королева красных помад и пушистых ресниц Ольга Романова превращает меня из чудовища в красавицу, а волшебник фотографии Енисей потом сделает свое дело! Комментируйте, задавайте миллион вопросов, предлагайте свои темы и выигрывайте десятки призов. ЛЮБЛЮ! Побежала сама кормить и смотреть», — в свойственной ей манере анонсировала звезда.

А во-вторых, в недавнем видео молодая мама показала милую ножку младенца:

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 18 2017 в 10:58 PDT

«Ути пути))», «Зайчонок маленький. Мама красотка! Растите здоровыми, счастливыми и самыми любимыми! Анюта, сестренки наверно счастливы братику) Повезло ему, в окружении таких прекрасных девчонок расти», «Такая милая», «Здоровье тебе и малышу», «Милая пяточка, намекни как зовут Твоего обладателя?», — восхищаются подписчицы.

Фото: instagram.com