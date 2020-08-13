«Слезы, сопли, вскрывание нарывов»: Рита Дакота объяснила, почему держала любимого мужчину на расстоянии

«Мы были достаточно осознанными людьми, чтобы не бросаться в новые отношения, не прожив прошлый опыт, не сделав выводы. Лучшее, что мы могли сделать для наших отношений, — не начинать их тогда. Я верю глубоко в то, что если что-то твое, оно будет с тобой, оно подождет. Бывают периоды в жизни, когда необходима работа над собой. И несправедливо и негуманно тащить туда другого человека, потому что этот опыт болезненный. Это трансформация похожая на роды. Ничего красивого и эстетичного там нет — когда другой человек 24/7 наблюдает за твоими трансформациями через слезы, сопли, вскрывание нарывов, через внутренних демонов. <...> Я вообще считаю это секретом успешных отношений — когда люди вместе не потому что не могут друг без друга, а потому что могут отлично и друг без друга, но не хотят», — рассказала Рита в новом интервью Peopletalk.

Напомним, что Рита Дакота в 2018 году развелась с Владом Соколовским, от которого у нее подрастает дочь Мия. Певица болезненно переживала развод с супругом, об изменах которого узнала вскоре посде рождения первенца.