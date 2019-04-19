«Какая девочка»: Маленькая дочь Соколовского и Дакоты показала фирменный шпагат

«Недавно, в компании друзей, обсуждали какой спорт для детей лучше всего. Выявили, что самый популярный спорт для девочек - художественная гимнастика, спортивные танцы и фигурное катание. Мия по своей натуре - лидер, так что уверен, что она сама даст нам понять, что ей ближе всего) А куда вы бы отдали своего ребенка и почему?», - задается вопросом танцор и певец (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики ответили ему, что необходимо следить за склонностями и талантами ребенка, но все же предоставлять ему право выбора. Также в комментариях не забыли похвалить и саму малышку Мию за умения.

«Мия красотка», «Мие точно в танцы, она уже это дает понять, выплясывает почти во всех видео», «Какая девочка!», «Красотка! Будь счастлива, Крошка!!!», - отметили поклонники Влада Соколовского.