«Какая девочка»: Маленькая дочь Соколовского и Дакоты показала фирменный шпагат

Певец Влад Соколовский опубликовал в социальной сети Instagram видео со своей маленькой дочкой Мией. В ролике видно, что 27-летний «фабрикант» гуляет с малышкой. И во время катания на качелях девочка показала свою фирменную растяжку.
Соколовский недавно решил «реанимировать» свою страницу в Сети и теперь активно общается с подписчиками. Под новым видео-постом он спросил фолловеров, в какой вид спорта нужно отдавать ребенка.
«Недавно, в компании друзей, обсуждали какой спорт для детей лучше всего. Выявили, что самый популярный спорт для девочек - художественная гимнастика, спортивные танцы и фигурное катание. Мия по своей натуре - лидер, так что уверен, что она сама даст нам понять, что ей ближе всего) А куда вы бы отдали своего ребенка и почему?», - задается вопросом танцор и певец (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики ответили ему, что необходимо следить за склонностями и талантами ребенка, но все же предоставлять ему право выбора. Также в комментариях не забыли похвалить и саму малышку Мию за умения.
«Мия красотка», «Мие точно в танцы, она уже это дает понять, выплясывает почти во всех видео», «Какая девочка!», «Красотка! Будь счастлива, Крошка!!!», - отметили поклонники Влада Соколовского.
Напомним, что Мия родилась в октябре 2017 года, когда Соколовский еще был женат на Рите Дакоте, с которой вместе участвовал в «Фабрике звезд - 7». Их брак продлился чуть больше трех лет. Инициатором развода стала жена, которая некоторое время спустя после расставания призналась, что устала от измен мужа.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram