Скрывать больше не получается: у 42-летней Инны Маликовой растет годовалая внучка

В декабре 2018 года в СМИ попала информация, что у 41-летней певицы Инны Маликовой родилась внучка. Сообщалось, что артистку осчастливил на тот момент 19-летний сын Дмитрий.

Никто из семьи Маликовых эту информацию не подтверждал и не комментировал. К выводу, что певица стала бабушкой, пришли внимательные подписчики ее невестки 22-летней Анастасии Толстой. Они разглядели на ее фотографиях признаки беременности, которые со временем пропали.