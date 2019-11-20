Скрывать больше не получается: у 42-летней Инны Маликовой растет годовалая внучка
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Фото: Instagram
В декабре 2018 года в СМИ попала информация, что у 41-летней певицы Инны Маликовой родилась внучка. Сообщалось, что артистку осчастливил на тот момент 19-летний сын Дмитрий.
Никто из семьи Маликовых эту информацию не подтверждал и не комментировал. К выводу, что певица стала бабушкой, пришли внимательные подписчики ее невестки 22-летней Анастасии Толстой. Они разглядели на ее фотографиях признаки беременности, которые со временем пропали.
И теперь в разговоре с подписчиками Анастасия явно дала понять, что ребенок у нее есть. В сториз ее спросили про диету, на что она ответила, что во время грудного вскармливания ела все, а после вернулась к спорту. Для многих фолловеров такая откровенность стала неожиданностью. И на вопрос: «А когда вы успели родить?» Анастасия Толстая ответила: «Шок-контент».
Фото: Instagram
Многие знаменитости предпочитают не рассказывать о личной жизни: тайно женятся, рожают детей и разводятся. А Инна Маликова, которая выглядит намного моложе своего возраста, на бабушку в каноническом понимании не похожа совсем. Поэтому неудивительно, что появление малышки она предпочла скрыть.
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Страну с праздником поздравили, концерт отработали, с детьми пообедали 😋❤️. Еле уговорили с Настей Диму на фото, но нам двоим он не смог противостоять (тяжелая артиллерия 😂🤪). Любимая работа и семья - разве можно провести воскресенье лучше? Всем отличного вечера 😘
А как бы вы поступили на месте Инны?
Фото и видео: Instagram
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