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Скрывать больше не получается: у 42-летней Инны Маликовой растет годовалая внучка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Маликова — прекрасная бабушка

Фото: Instagram

Звездная семья держала факт рождения малышки под семью печатями.

В декабре 2018 года в СМИ попала информация, что у 41-летней певицы Инны Маликовой родилась внучка. Сообщалось, что артистку осчастливил на тот момент 19-летний сын Дмитрий.

Никто из семьи Маликовых эту информацию не подтверждал и не комментировал. К выводу, что певица стала бабушкой, пришли внимательные подписчики ее невестки 22-летней Анастасии Толстой. Они разглядели на ее фотографиях признаки беременности, которые со временем пропали.

Невестка Инны Маликовой — Анастасия Толстая

И теперь в разговоре с подписчиками Анастасия явно дала понять, что ребенок у нее есть. В сториз ее спросили про диету, на что она ответила, что во время грудного вскармливания ела все, а после вернулась к спорту. Для многих фолловеров такая откровенность стала неожиданностью. И на вопрос: «А когда вы успели родить?» Анастасия Толстая ответила: «Шок-контент».

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Фото: Instagram

Многие знаменитости предпочитают не рассказывать о личной жизни: тайно женятся, рожают детей и разводятся. А Инна Маликова, которая выглядит намного моложе своего возраста, на бабушку в каноническом понимании не похожа совсем. Поэтому неудивительно, что появление малышки она предпочла скрыть.

А как бы вы поступили на месте Инны?

Фото и видео: Instagram

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