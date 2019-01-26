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«Мальчик растет, а мама хорошеет»: Инна Маликова опубликовала архивное фото в честь юбилея сына

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Дмитрий Маликов-младший с мамой

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Дмитрию Маликову-младшему сегодня исполняется 20 лет.

Инна Маликова, как активный пользователь социальных сетей, по уже давно сложившейся традиции воспользовалась блогом, чтобы поздравить сына с днем рождения. В честь двадцатилетия Дмитрия Инна опубликовала две фотографии с именинником, сделанные с разницей в несколько лет. «С днем рождения, Димулечка», — лаконично подписала кадры певица.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям Дмитрию Маликову-младшему и отметили, что его маме удалось повернуть время вспять: «Поздравляем! Мальчик растет, а мама только хорошеет!», «Глядя на фото, трудно представить, что эта девочка-мама именинника!!!😉С именинником тебя, дорогая!!!💥🥂Пусть его жизнь будет яркой и счастливой, а мама всегда такой же юной!!!», «Вы как девушка своего сына выглядите!», «С Юбилеем Диму!!! Всех благ!!! А вместе смотритесь, как брат с сестрой!!!», «Поздравляю с днём рождения Димы!!! Вы самая красивая мама и молодая мама!».

Напомним, пару месяцев назад СМИ сообщили о том, что 41-летняя Инна Маликова стала бабушкой и тщательно это скрывает — якобы ее сын и его возлюбленная, студентка РЭУ имени Плеханова Анастасия Толстая, стали родителями дочки.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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