«Мальчик растет, а мама хорошеет»: Инна Маликова опубликовала архивное фото в честь юбилея сына

Напомним, пару месяцев назад СМИ сообщили о том, что 41-летняя Инна Маликова стала бабушкой и тщательно это скрывает — якобы ее сын и его возлюбленная, студентка РЭУ имени Плеханова Анастасия Толстая, стали родителями дочки.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram