19-летний сын Инны Маликовой стал отцом?

Буквально пару недель назад в Сети обсуждали беременность 22-летней выпускницы РЭУ имени Плеханова Анастасии Толстой, с которой 19-летний Дмитрий Маликов, племянник известного певца Дмитрия Маликова, встречается уже полтора года. В последнее время в Instagram девушки перестали появляться свежие фотографии, на которых мог быть виден живот, это и насторожило внимательных фолловеров.

Сегодня стало известно, что наследник семьи Маликовых и его возлюбленная впервые стали родителями. Эту новость, как и предыдущую, сообщает Telegram-канал «Только никому».