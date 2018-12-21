19-летний сын Инны Маликовой стал отцом?

Буквально пару недель назад в Сети обсуждали беременность 22-летней выпускницы РЭУ имени Плеханова Анастасии Толстой, с которой 19-летний Дмитрий Маликов, племянник известного певца Дмитрия Маликова, встречается уже полтора года. В последнее время в Instagram девушки перестали появляться свежие фотографии, на которых мог быть виден живот, это и насторожило внимательных фолловеров.
Сегодня стало известно, что наследник семьи Маликовых и его возлюбленная впервые стали родителями. Эту новость, как и предыдущую, сообщает Telegram-канал «Только никому».
Проверить эту информацию не представляется возможным, есть лишь косвенные признаки, о которых мы написали выше. Верите ли вы подобным источникам?
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram