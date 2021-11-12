Скорбящий вдовец Шаляпин кардинально сменил имидж и примерил стиль Баскова

Стоит напомнить, что ритм жизни у Шаляпина сейчас весьма бурный. Едва успев похоронить жену, он отправился в гастрольный тур, который давно планировал, попутно разбираясь, что делать с ее наследством. Татьяна-Клаудиа Дэвис оставила ему четыре квартиры, которые, по его собственным словам, Шаляпину трудно содержать – денег на ремонт нет, сдать он их не может, а коммуналка оказалась неподъемной.

Кроме того, многие раскритиковали его за всю эту ситуацию, решив, что смерть супруги – не более, чем пиар-ход, что поспешил опровергнуть его адвокат.