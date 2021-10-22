Адвокат Шаляпина доказал, что супруга музыканта действительно скончалась
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official
Адвокат Прохора Шаляпина Александр Бенхин предоставил доказательства смерти жены певца — после трагедии многие обвинили его во лжи ради пиара.
Сам музыкант с головой ушел в работу, чтобы отвлечься от трагедии.
«У меня есть доказательство того, что супруга Прохора Шаляпина умерла. Хватит поливать его грязью. Во-первых, на сайте адвокатской палаты в провинции Онтарио написано, что Татьяны нет в живых», — заявил он «СтарХиту».
«Во-вторых, мне удалось найти женщину по имени Бобби Олсен, которая работала с Клаудией Девис в коллегии адвокатов в Оттаве. Я написал ей, она ответила, что, к сожалению, Татьяна умерла. Такие люди, имеющие статус, не врут».
Жена Шаляпина скончалась от коронавируса через два месяца после их свадьбы. Женщина впала в кому, выйти из которой не смогла.
«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Шаляпин в своем блоге, узнав о трагическом событии.
Фото: Instagram