Адвокат Шаляпина доказал, что супруга музыканта действительно скончалась

«Во-вторых, мне удалось найти женщину по имени Бобби Олсен, которая работала с Клаудией Девис в коллегии адвокатов в Оттаве. Я написал ей, она ответила, что, к сожалению, Татьяна умерла. Такие люди, имеющие статус, не врут».

Жена Шаляпина скончалась от коронавируса через два месяца после их свадьбы. Женщина впала в кому, выйти из которой не смогла.

«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Шаляпин в своем блоге, узнав о трагическом событии.