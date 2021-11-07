Овдовевший Прохор Шаляпин мучается из-за свалившегося на него многомиллионного наследства

Певец отметил, что содержание недвижимости ему только в тягость, ведь квартиры приобретались без отделки, на которую у него нет абсолютно нет денег. «Покупалось на мое имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 000 рублей за четыре объекта. Но я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — рассказал Шаляпин телеканалу НТВ.

Как сообщает «Экспресс-газета» покойная супруга Шаляпина специально приобрела квартиры не на свое имя, чтобы не платить высокий налог. А брак с Прохором был фиктивным, как раз из-за этой недвижимости. Но сам артист опровергает все слухи о финансовой выгоде их отношений и продолжает заявлять, что между ним и Татьяной была любовь.

Прохор не раз говорил, что не планирует судиться с родителями Татьяны из-за наследства, хотя имеет на это право. Он находится в хороших отношениях с родственниками покойной жены и даже собирается к ним в гости. «Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объемный, и я особо его не читал, просто сказал „йес“. С родителями Татьяны у меня прекрасные отношения. До декабря они будут в Лас-Вегасе, планирую полететь к ним», — добавил певец.