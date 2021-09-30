Звезда сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер от Covid-19 после отказа прививаться

Сегодня стало известно о смерти актера, известного по своей роли в сериале «Тайны следствия» Руслана Дулича. Ему было 40 лет. Как рассказали его близкие в социальных сетях, причиной стали последствия коронавирусной инфекции.

«Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич. Забирает «корона» молодых», — написала в своем личном блоге подруга актера, поэтесса Ирина Блат.