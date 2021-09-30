Звезда сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер от Covid-19 после отказа прививаться
Фото: Кадр из сериала, kino-teatr.ru
Сегодня стало известно о смерти актера, известного по своей роли в сериале «Тайны следствия» Руслана Дулича. Ему было 40 лет. Как рассказали его близкие в социальных сетях, причиной стали последствия коронавирусной инфекции.
«Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич. Забирает «корона» молодых», — написала в своем личном блоге подруга актера, поэтесса Ирина Блат.
Она отметила, что артист очень скептически относился к коронавирусу и также отказался от вакцинации, однако позже заразился ковидом. Актер известен своими ролями в проектах «На районе», «Невский. Тень архитектора» и «Тайны следствия».
Ранее стало известно о смерти популярного артиста и звезды шоу «Голос 60» Николая Арутюнова, причины смерти которого пока не уточнили, а ранее скончался супруг Ирины Хакамады, причиной смерти которого стали проблемы с сердцем.
Фото: vk.com, кадры