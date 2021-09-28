Скончался звезда шоу «Голос 60+» Николай Арутюнов — что известно о смерти артиста
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikolayarutyunovofficial
Арутюнов скончался несколько дней назад, сообщает РБК, однако известно об этом стало только сегодня. Предположительно, родственники музыканта решили не сообщать об этом до прощания, которое уже состоялось.
«Да, это так. Прощание уже состоялось», — уточнила представитель сына Николая Арутюнова Сергея журналистам.
Причины смерти мужчины пока не уточняются.
Ранее Арутюнов выпал из команды Агутина в шоу, однако ролик с его слепыми прослушиваниями посмотрели 3 миллиона человек.
Однако и до участия в шоу Арутюнов был известным музыкантом. Он был участником английской группы The Booze Band, а его музыкальные таланты отмечали такие артисты, как B.B. King, Johnny Copeland, Chris Farlowe и Lee Rocker. Кроме того, в 1994 году он выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в швейцарском Монтрё.
Кроме того, он стал организатором сразу нескольких проектов «Николай Арутюнов & Funky Soul» — этот коллектив был для него основным, «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», «Арутюнов & Quorum».
Фото: Global Look press, Instagram