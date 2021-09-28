Скончался звезда шоу «Голос 60+» Николай Арутюнов — что известно о смерти артиста

Арутюнов скончался несколько дней назад, сообщает РБК, однако известно об этом стало только сегодня. Предположительно, родственники музыканта решили не сообщать об этом до прощания, которое уже состоялось.

«Да, это так. Прощание уже состоялось», — уточнила представитель сына Николая Арутюнова Сергея журналистам.

Причины смерти мужчины пока не уточняются.

Ранее Арутюнов выпал из команды Агутина в шоу, однако ролик с его слепыми прослушиваниями посмотрели 3 миллиона человек.