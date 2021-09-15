От проблем с сердцем скончался муж Ирины Хакамады — бизнесмен Владимир Сиротинский

Брак с Сиротинским для Хакамады стал четвертым. Около года назад в одном из интервью она рассказала об особенностях их отношений. В частности, она отметила, что у них с супругом были свободные отношения.

«Это должен быть высочайший уровень осознанности. Такой брак не подходит тем, кто под свободными отношениями подразумевает что-то вроде: "Делаю, что хочу, занимаюсь сексом направо и налево, а живем мы вместе, потому что у нас ребенок, или мы не можем поделить жилплощадь или бизнес". Такой вынужденно свободный брак... "Открытый" брак подходит взрослым людям, которые долго прожили в семье, которые ценят друг друга как личностей, чувствуют, что они на одной волне, они не могут друг без друга... После первой измены было больно. Я долго думала, оставаться или нет. Может, надо было свалить, может, я сделала глупость... Но, думаю, следующий был бы такой же. У меня все мужики бабники. Видимо, мне нравятся интересные мужики, а они все бабники... Кроме того, у нас женщин больше, чем мужчин», — рассказывала она на YouTube-канале «Стрелец-молодец».