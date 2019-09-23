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«Сколько страсти»: поклонники Ксении Собчак оценили ее новый снимок из дерзкой фотосессии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram

Телеведущая также загадочно высказалась о своем отношении к негативу.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый снимок из дерзкой фотосессии, которую опубликовали в глянцевом журнале накануне свадьбы телеведущей с Константином Богомоловым.

«Все плохое, что со мной случилось, пошло мне и моему пищеварению на пользу», -философски подписала фото Ксения Собчак, не вдаваясь в подробности.

Подписчики не стали пытать Ксению вопросами, что она имела в виду в своем изречении, но завалили ее комплиментами о внешнем виде.

«Сколько харизмы и энергии, внутреннего света и яркости. Ксения, восхищаюсь Вами», «Просто отлично», «Когда можешь писать на столько загадочно, что много мыслей появляется», «Круто!!!отличный снимок!!», «Сколько страсти», - похвалили телеведущую и новоиспеченную жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Влюбленные устроили запоминающееся торжество, о котором говорили несколько дней.

Подробнее прочитать о свадьбе года можно в нашем материале по ссылке.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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