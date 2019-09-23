«Сколько страсти»: поклонники Ксении Собчак оценили ее новый снимок из дерзкой фотосессии

Подписчики не стали пытать Ксению вопросами, что она имела в виду в своем изречении, но завалили ее комплиментами о внешнем виде.

«Сколько харизмы и энергии, внутреннего света и яркости. Ксения, восхищаюсь Вами», «Просто отлично», «Когда можешь писать на столько загадочно, что много мыслей появляется», «Круто!!!отличный снимок!!», «Сколько страсти», - похвалили телеведущую и новоиспеченную жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).