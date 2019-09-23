«Сколько страсти»: поклонники Ксении Собчак оценили ее новый снимок из дерзкой фотосессии

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новый снимок из дерзкой фотосессии, которую опубликовали в глянцевом журнале накануне свадьбы телеведущей с Константином Богомоловым.
«Все плохое, что со мной случилось, пошло мне и моему пищеварению на пользу», -философски подписала фото Ксения Собчак, не вдаваясь в подробности.
Подписчики не стали пытать Ксению вопросами, что она имела в виду в своем изречении, но завалили ее комплиментами о внешнем виде.
«Сколько харизмы и энергии, внутреннего света и яркости. Ксения, восхищаюсь Вами», «Просто отлично», «Когда можешь писать на столько загадочно, что много мыслей появляется», «Круто!!!отличный снимок!!», «Сколько страсти», - похвалили телеведущую и новоиспеченную жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Влюбленные устроили запоминающееся торжество, о котором говорили несколько дней.
Подробнее прочитать о свадьбе года можно в нашем материале по ссылке.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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