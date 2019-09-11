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Ксения Собчак предстала в образе дерзкой невесты и рассказала о венчании с Константином Богомоловым

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram

Под венец телеведущая отправится 13 сентября.

В ближайшую пятницу Ксения Собчак и Константин Богомолов станут мужем и женой. Уже известно, что на праздник они пригласили 300 гостей.

И, когда до церемонии остались считанные дни, телеведущая появилась на обложке популярного глянцевого издания о светской жизни в образе дерзкой невесты.

Однако журналисты издания признались, что никогда не видели Ксению такой нежной, как сейчас.

Собчак и Богомолов поженятся через год после встречи. Правда, она не была первой. Пять лет назад журналист брала интервью у режиссера, но не была к нему готова, так как Богомоловым заменили внезапно «слетевшего» героя. В интервью журналу Ксения призналась, что уже тогда она поняла, что Константин умный, но показался ей очень скучным.

Их судьбоносная встреча, приведшая к свадьбе, произошла в сентябре 2018-го. Ксения призналась, что ей хочется большого праздника. Ни у нее, ни у будущего мужа с первыми супругами его не было. На свадьбу Собчак и Викторган пригласили несколько человек, а Богомолов и Мороз просто сходили в загс.

Кстати, Ксения и Константин не только поженятся, но и обвенчаются. «Это красивая традиция, почему решили пойти под венец, - рассказывает Ксения Собчак журналу Tatler. – Да и когда еще зайдешь в церковь в короне. Это то, что навсегда останется в памяти».

Подвенечное платье для невесты готовил бренд Edem и Ксения с воодушевлением рассказывает о необыкновенном кружеве на ее наряде.

Фото: Starface

Ксения также рассказала, что как только поняла, что между ней и Константином не просто дружеское общение, сразу во всем призналась Максиму.

«Любовь невозможно контролировать. Я не желала, чтобы все так происходило, но ты не можешь этому противостоять. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе думать о чем-то, то начинаешь думать об этом маниакально, как о розовом слоне, - призналась Собчак в интервью. – С Константином у нас все было понятно и легко, потому что мы похожие люди».

В интервью Собчак также пожелала счастья бывшему мужу Максиму Виторгану. «Новая девушка Максима познакомилась с Платоном. Она, кстати, очень красивая и талантливая. Пусть они будут счастливы», - сказала Ксения.

На вопрос, как он может описать свои чувства к Ксении, Константин ответил: «Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Starface, пресс-служба

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