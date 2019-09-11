Ксения Собчак предстала в образе дерзкой невесты и рассказала о венчании с Константином Богомоловым

Однако журналисты издания признались, что никогда не видели Ксению такой нежной, как сейчас.

Собчак и Богомолов поженятся через год после встречи. Правда, она не была первой. Пять лет назад журналист брала интервью у режиссера, но не была к нему готова, так как Богомоловым заменили внезапно «слетевшего» героя. В интервью журналу Ксения призналась, что уже тогда она поняла, что Константин умный, но показался ей очень скучным.

Их судьбоносная встреча, приведшая к свадьбе, произошла в сентябре 2018-го. Ксения призналась, что ей хочется большого праздника. Ни у нее, ни у будущего мужа с первыми супругами его не было. На свадьбу Собчак и Викторган пригласили несколько человек, а Богомолов и Мороз просто сходили в загс.

Кстати, Ксения и Константин не только поженятся, но и обвенчаются. «Это красивая традиция, почему решили пойти под венец, - рассказывает Ксения Собчак журналу Tatler. – Да и когда еще зайдешь в церковь в короне. Это то, что навсегда останется в памяти».

Подвенечное платье для невесты готовил бренд Edem и Ксения с воодушевлением рассказывает о необыкновенном кружеве на ее наряде.