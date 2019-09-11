Ксения Собчак предстала в образе дерзкой невесты и рассказала о венчании с Константином Богомоловым

В ближайшую пятницу Ксения Собчак и Константин Богомолов станут мужем и женой. Уже известно, что на праздник они пригласили 300 гостей.
И, когда до церемонии остались считанные дни, телеведущая появилась на обложке популярного глянцевого издания о светской жизни в образе дерзкой невесты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наш подарок молодоженам к свадьбе (ну и их – нам 😂) октябрьский номер с @xenia_sobchak на обложке (Константин Богомолов @konbog75 скромно предпочёл спрятаться внутри). Только у нас вся хронология этого увлекательного романа: где, когда и главное, почему? ❤❤❤ В продаже с 11 сентября, отправляйте батлера в киоск 🤗 📸 @danilgolovkin style @bessomme
Однако журналисты издания признались, что никогда не видели Ксению такой нежной, как сейчас.
Собчак и Богомолов поженятся через год после встречи. Правда, она не была первой. Пять лет назад журналист брала интервью у режиссера, но не была к нему готова, так как Богомоловым заменили внезапно «слетевшего» героя. В интервью журналу Ксения призналась, что уже тогда она поняла, что Константин умный, но показался ей очень скучным.
Их судьбоносная встреча, приведшая к свадьбе, произошла в сентябре 2018-го. Ксения призналась, что ей хочется большого праздника. Ни у нее, ни у будущего мужа с первыми супругами его не было. На свадьбу Собчак и Викторган пригласили несколько человек, а Богомолов и Мороз просто сходили в загс.
Кстати, Ксения и Константин не только поженятся, но и обвенчаются. «Это красивая традиция, почему решили пойти под венец, - рассказывает Ксения Собчак журналу Tatler. – Да и когда еще зайдешь в церковь в короне. Это то, что навсегда останется в памяти».
Подвенечное платье для невесты готовил бренд Edem и Ксения с воодушевлением рассказывает о необыкновенном кружеве на ее наряде.
Фото: Starface
Ксения также рассказала, что как только поняла, что между ней и Константином не просто дружеское общение, сразу во всем призналась Максиму.
«Любовь невозможно контролировать. Я не желала, чтобы все так происходило, но ты не можешь этому противостоять. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе думать о чем-то, то начинаешь думать об этом маниакально, как о розовом слоне, - призналась Собчак в интервью. – С Константином у нас все было понятно и легко, потому что мы похожие люди».
В интервью Собчак также пожелала счастья бывшему мужу Максиму Виторгану. «Новая девушка Максима познакомилась с Платоном. Она, кстати, очень красивая и талантливая. Пусть они будут счастливы», - сказала Ксения.
На вопрос, как он может описать свои чувства к Ксении, Константин ответил: «Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Starface, пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!