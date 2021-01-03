«Сказочная красотка!»: жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина очаровала подписчиков
Фото: @jannalevina_martirosyan / Instagram
На снимке Жанна позирует в шикарном пальто уточненного цвета хаки с золотыми пуговицами и в роскошном платке. Кстати, это любимый аксессуар инстадивы. Стоит отметить, что девушка обладает замечательным чувством стиля и вкуса. Она тонко чувствует образы и легко находит применение любым деталям гардероба, даже, казалось бы, самым сложным.
Стоит отметить, что знаменитость много раз признавали самой модной, многие пользователи Сети даже называют ее своей иконой стиля, потому что Левина любит экспериментировать с образами. Ее наряды сочетают между собой экстравагантность, женственность и в то же время изысканность.
Новый снимок звезды очаровал ее фолловеров. В комментариях пользователи Сети написали множество комплиментов.
«Очень красивое фото», «Жанна, вы красотка», «С новым годом!!! Вы супер!», «А я красивую девушку вижу», «Красоточка сказочная!», «Прикольная такая, Жанна», — отметили восторженные подписчики Левиной.
Фото и видео: @jannalevina_martirosyan / Instagram
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