«Сказочная красотка!»: жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина очаровала подписчиков

Стоит отметить, что знаменитость много раз признавали самой модной, многие пользователи Сети даже называют ее своей иконой стиля, потому что Левина любит экспериментировать с образами. Ее наряды сочетают между собой экстравагантность, женственность и в то же время изысканность.

Новый снимок звезды очаровал ее фолловеров. В комментариях пользователи Сети написали множество комплиментов.

«Очень красивое фото», «Жанна, вы красотка», «С новым годом!!! Вы супер!», «А я красивую девушку вижу», «Красоточка сказочная!», «Прикольная такая, Жанна», — отметили восторженные подписчики Левиной.