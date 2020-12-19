«Прекрасная!»: жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина очаровала подписчиков естественной красотой
Фото: @jannalevina_martirosyan / Instagram
Жанна частенько радует поклонников честными снимками, и этот раз не стал исключением. Супруга Гарика Мартиросяна опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на которых предстала перед подписчиками с минимумом мейкапа, для яркого и сочного селфи она лишь только подчеркнула губы розовой помадой. Такой образ выглядит очень свежо и стильно, согласитесь?
Кстати, девушку ни раз признавали самой модной, многие пользователи Сети даже называют ее своей иконой стиля, потому что Левина любит эксперименты. Ее наряды всегда отличаются экстравагантностью, женственностью и изысканностью.
Новая фотография звезды привела ее поклонников в восторг.
«Смотрю и думаю, это кто ж такая красавица?!», «Какая же Вы красивая! Настоящая, без макияжа!», «Все в одной женщине - и ум, и красота, и чувство юмора», «Ох, какая красота! Вы всегда такая модная и яркая! Очень эффектно!», «Добрый день! Какая же Вы красивая!», «Вы прекрасны», — подписчики осыпали кумира комплиментами. Их восхитила естественная красота и прекрасный вкус Жанны.
А вам нравится Жанна Левина? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото видео: @jannalevina_martirosyan / Instagram
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