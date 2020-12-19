«Прекрасная!»: жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина очаровала подписчиков естественной красотой

Жанна частенько радует поклонников честными снимками, и этот раз не стал исключением. Супруга Гарика Мартиросяна опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на которых предстала перед подписчиками с минимумом мейкапа, для яркого и сочного селфи она лишь только подчеркнула губы розовой помадой. Такой образ выглядит очень свежо и стильно, согласитесь?

Кстати, девушку ни раз признавали самой модной, многие пользователи Сети даже называют ее своей иконой стиля, потому что Левина любит эксперименты. Ее наряды всегда отличаются экстравагантностью, женственностью и изысканностью.