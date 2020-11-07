«Сказочная королева»: Алена Шишкова поделилась с подписчиками фотографией из ее родного края
Фото: @missalena.92 / Instagram
Экс-возлюбленная Тимати позирует в нежном образе на фоне снега. Девушка оделась в песочно-бежевый свитер, синие джинсы скинни, сверху модель накинула молочный пуховик.
Макияж девушки как всегда максимально естественный. Алена совсем немного подчеркнула черты лица, придав голубым глазам большей яркости, а губам чуть-чуть розоватого оттенка.
«А дома уже снег», – подписала публикацию звездная блондинка.
Подписчики оценили образ Шишковой. Они написали ей множество комплиментов в комментариях.
«Снежная королева», «Алена, это твой город! И атмосфера прям твоя», «Аленушка, вы очень красивая», «Стать, грация, выдержка!», «Ух ты! Не знала, что Алена из Тюмени. Круто!», «Красиво и уютно от этой фотографии», «Замечательная», – написали фолловеры.
К слову, совсем недавно мы писали о том, что модель снова изменила имидж. Девушка любит экспериментировать со своей внешностью. В прошлый раз Алена изменила стрижку и цвет волос, а до этого она даже красилась в брюнетку.
Фото и видео: @missalena.92 / Instagram
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