«Легкие и короткие волосы»: Алена Шишкова снова поменяла имидж

Эффектная стрижка очень идет Алене, хотя ее и привыкли видеть с длинными волосами. Подписчики не слишком поверили в намерения Алены долго ходить с короткими волосами, и решили, что через некоторое время модель снова вернет волосы к прежней длине с помощью наращивания.

«Если бы восстанавливала и не наращивала каждый месяц, уже бы свои отросли за год хотя бы по лопатки », «Блонд это явно Ваш цвет», «Алёна, вы же через пару недель снова нарастите», «Похожа на Лилу из "5 элемента" только другой цвет....», «Ура ! Наконец-то ! Потрясающий блонд», «И мне нравится. Вы такая классная в блонде, без этих неестественных шевелюр. Супер, Ален».