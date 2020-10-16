«Легкие и короткие волосы»: Алена Шишкова снова поменяла имидж
Фото: www.instagram.com/missalena.92/
Алена Шишкова поменяла имидж – она сделала короткую стрижку и немного изменила оттенок волос. Она поделилась с подписчиками результатом прямо из кресла мастера.
«Вернулась в привычный блонд, сняла груз с головы, и пусть осталась с короткими и легкими волосами, но мне очень нравится, так свободнее. Продолжаю восстанавливать», – написала Алена в подписи к фото.
Эффектная стрижка очень идет Алене, хотя ее и привыкли видеть с длинными волосами. Подписчики не слишком поверили в намерения Алены долго ходить с короткими волосами, и решили, что через некоторое время модель снова вернет волосы к прежней длине с помощью наращивания.
«Если бы восстанавливала и не наращивала каждый месяц, уже бы свои отросли за год хотя бы по лопатки », «Блонд это явно Ваш цвет», «Алёна, вы же через пару недель снова нарастите», «Похожа на Лилу из "5 элемента" только другой цвет....», «Ура ! Наконец-то ! Потрясающий блонд», «И мне нравится. Вы такая классная в блонде, без этих неестественных шевелюр. Супер, Ален».
Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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